USDA: cancelamentos superam vendas em 5,7 mil t de soja da safra 24/25 na semana

21/08/2025 10h05

São Paulo, 21/08/2025 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 5,7 mil toneladas de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 14 de agosto, informou nesta quinta-feira, 21 o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os principais compradores na semana foram Espanha (72,2 mil t), Países Baixos (53,3 mil t), Alemanha (51,4 mil t), Indonésia (34,7 mil t) e Egito (11,8 mil t), que não compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (257 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas foi de 1,14 milhão de toneladas. Os principais compradores foram destinos não revelados (645 mil t), México (120,1 mil t), Espanha (106 mil t), Reino Unido (66 mil t) e Egito (60 mil t), que compensaram os cancelamentos de Senegal (200 t) e Japão (100 t). O total das duas temporadas, de aproximadamente 1,137 milhão de t, ficou acima das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 100 mil e 1,10 milhão de toneladas.As exportações na semana chegaram a 517,9 mil toneladas, recuo de 3% em relação à semana anterior, mas alta de 9% em relação à média das últimas quatro semanas. Os destinos principais foram Egito (126,8 mil t), México (94,3 mil t), Espanha (72,2 mil t), Taiwan (69,8 mil t) e Países Baixos (53,3 mil t).

