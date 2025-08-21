Topo

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

21/08/2025 13h32

São Paulo, 21 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) elogiou, em nota, a escolha dos novos diretores das principais agências reguladoras do setor energético do Brasil. Artur Watt Neto e Pietro Adamo Sampaio Mendes foram aprovados na quarta-feira, 20, pelo Senado, para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enquanto Willamy Moreira Frota e Gentil Nogueira de Sá Júnior assumirão posições na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).A nota, a Unica destaca a trajetória notável e a experiência dos novos diretores, salientando o impacto positivo que suas nomeações poderão ter na condução das políticas energéticas do País. A entidade acredita que a experiência acumulada por ambos será "crucial" para fortalecer as instituições, assegurando um ambiente de segurança regulatória e previsibilidade."A Unica deposita a confiança de que essas nomeações trarão benefícios decisivos para o desenvolvimento sustentável do setor de energia, refletindo de forma positiva para toda a sociedade brasileira", finalizou a entidade.*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.

