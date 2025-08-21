Topo

Notícias

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes

21/08/2025 04h54

O governo de Uganda anunciou que concordou em receber migrantes que não atendam aos requisitos para permanecer nos Estados Unidos, em um novo episódio da campanha de Washington para enviar estrangeiros a outros países.

A administração do presidente americano, Donald Trump, tenta transferir migrantes em situação irregular para terceiros países, depois que algumas nações se recusaram a aceitar seus cidadãos repatriados.

"O acordo envolve os cidadãos de terceiros países que não tiveram asilo concedido nos Estados Unidos, mas que estão relutantes ou têm dúvidas sobre retornar aos seus países de origem", afirmou o secretário permanente do Ministério das Relações Exteriores de Uganda, Vincent Bagiire, em um comunicado na rede social X.

Ele explicou que é um "acordo temporário" e que "não serão aceitas pessoas com antecedentes criminais, nem menores de idade desacompanhados".

Bagiire também declarou a preferência de que "pessoas procedentes de países africanos" sejam transferidas para Uganda. 

O secretário disse que as partes estão trabalhando nos detalhes do pacto. 

Uganda abriga atualmente a maior população de refugiados da África, com quase 1,7 milhão de pessoas, segundo as Nações Unidas, e representa o caso mais recente de país do leste do continente a anunciar um acordo do tipo com Washington, após Ruanda e Sudão do Sul.

str-rbu/giv/es/avl/arm/es/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Tática de buscar ajuda externa piora situação de Bolsonaro, agora sob nova investigação

Brigas entre torcedores no jogo Independiente-U de Chile terminam com 10 feridos e 90 detidos

Por que Agatha Christie é tão popular no Brasil?

Javaporcos com carne azul neon alarmam a Califórnia

Advogado de Oruam proibiu criança em novela e tentou cargo no Flamengo

Trump quer acabar com votação pelo correio, mas ele pode fazer isso?

Voto impresso avança no Senado; ele pode valer nas eleições de 2026?

Corpo de jovem morto por PMs segue em SP; família pede ajuda com translado

PF aponta estratégia de ataque ao STF em diálogos entre Eduardo e Bolsonaro

[Coluna] Quando crianças influencers pregam contra a educação

Uganda anuncia acordo com EUA para receber migrantes