UE pressiona para garantir tarifas mais baixas dos EUA para carros a partir de 1º de agosto

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON/BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia se esforçará para garantir que tarifas mais baixas dos Estados Unidos sejam aplicadas retroativamente às suas exportações de automóveis, disse o chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, nesta quinta-feira, quando os parceiros definiram os detalhes de seu acordo comercial assinado em julho.

Em uma declaração conjunta de três páginas e meia, os dois lados explicaram que as tarifas de 15% dos EUA se aplicarão à maioria das importações da UE e listaram os compromissos assumidos, incluindo a promessa da UE de eliminar as tarifas sobre os produtos industriais dos EUA e de conceder acesso preferencial ao mercado para uma ampla gama de frutos do mar e produtos agrícolas norte-americanos.

Washington tomará medidas para reduzir as atuais tarifas americanas de 27,5% sobre carros e peças automotivas, o que representa um enorme ônus para as montadoras europeias, quando Bruxelas apresentar a legislação necessária para promulgar os cortes tarifários prometidos sobre os produtos norte-americanos, afirmou a declaração.

Segundo o comunicado, a redução das tarifas norte-americanas sobre automóveis e autopeças entrará em vigor no primeiro dia do mês em que a UE apresentar a legislação.

Sefcovic disse que a Comissão Europeia tem a "firme intenção" de apresentar propostas até o final do mês, o que significa que a redução da tarifa de automóveis dos EUA seria aplicada a partir de 1º de agosto.

Um funcionário sênior do governo dos EUA, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente, disse que as montadoras europeias poderiam obter alívio das atuais tarifas dos EUA dentro de "semanas".

O presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram o acordo em 27 de julho no luxuoso campo de golfe de Trump em Turnberry, Escócia, após meses de negociações.

Os dois líderes se reuniram novamente esta semana como parte das negociações que visam acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, e ambos elogiaram seu acordo comercial como uma realização histórica. A declaração conjunta disse que o acordo pode ser expandido ao longo do tempo para cobrir áreas adicionais e melhorar ainda mais o acesso ao mercado.

A declaração conjunta foi "uma jogada para responsabilizar um ao outro" e garantir que ambos os lados cumpram as promessas anunciadas no mês passado, disse o funcionário.

A declaração conjunta observou que os EUA concordaram em aplicar somente tarifas pré-existentes de Nação Mais Favorecida abaixo de 15% a partir de 1º de setembro sobre aeronaves e peças da UE, produtos farmacêuticos genéricos e ingredientes, precursores químicos e recursos naturais indisponíveis, incluindo cortiça.

Essa isenção foi aplicada para incluir vinho ou bebidas alcoólicas, uma demanda importante da UE, mas os dois lados concordaram em considerar outros setores e produtos para inclusão.

"Portanto, essas portas não estão fechadas para sempre", disse Sefcovic, embora reconhecendo que não será fácil garantir uma isenção para bebidas alcoólicas.

(Reportagem de Andrea Shalal, David Lawder e Philip Blenkinsop)