Trump quer acabar com votação pelo correio, mas ele pode fazer isso?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que planeja colocar em prática o plano de acabar com a votação por meio do correio e das urnas eletrônicas.

Vou liderar um movimento para eliminar o voto por correspondência e, já que estamos nisso, também as máquinas de votação altamente 'imprecisas', muito caras e controversas, que custam dez vezes mais do que o preciso e sofisticado papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa dúvidas (...) sobre quem GANHOU e quem PERDEU as eleições.

Donald Trump, em sua plataforma Truth Social

Trump tem poder para alterar a forma de votação?

Apesar do anúncio de seu "movimento", Trump não tem autoridade legal clara para executar a proibição. Somente os estados e o Congresso dos Estados Unidos têm poder para aprovar leis que regulam as eleições no país. "A Constituição não concede ao presidente nenhum poder específico sobre eleições", disse à Reuters a juíza distrital dos EUA Denise Casper. Segundo a agência, a eventual proibição do voto pelo correio feita de forma unilateral pelo presidente possivelmente excederia sua autoridade.

No entanto, aliados do republicano podem promulgar políticas que proíbam esta forma de votação. Membros do Congresso e de governos estaduais podem agir para que as leis existentes sejam alteradas.

Nos EUA, os estados são responsáveis por administrar seus votos conforme a Constituição. De acordo com a Reuters, as legislaturas controladas por republicanos podem aprovar leis proibindo cédulas de votação pelo correio desde que não entrem em conflito com a lei federal.

Já o Congresso poderia proibir o uso de cédulas de votação pelo correio em eleições federais e anular leis estaduais que protegem seu uso. O Partido Republicano, porém, não tem maioria mínima na Casa, e enfrentaria dificuldades para superar a oposição dos democratas. No Senado, o partido de Trump tem 53 cadeiras e, para aprovar a proibição do voto por correspondência, precisaria superar a obstrução que exige que 60 dos 100 membros da Casa aprovem a legislação.

Eventuais leis estaduais e federais que proíbem o voto pelo correio podem ser contestadas na Justiça. Essas medidas podem ser interpretadas como impedimentos inconstitucionais à votação.

Trump x votação pelo correio

Eleitores podem depositar suas cédulas (ballots) em locais oficiais antes do dia final da eleição Imagem: Getty Images

O voto pelo correio é amplamente utilizado nos Estados Unidos. Como as eleições no país acontecem em dias úteis, e não aos finais de semana, como no Brasil, muitas pessoas votam antecipadamente. Cerca de três em cada dez votos foram enviados pelo correio nas eleições gerais de 2024, de acordo com a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA.

O republicano se mostra contra o voto pelo correio desde que perdeu as eleições presidenciais em 2020. Na ocasião, o democrata Joe Biden foi eleito e, sem apresentar provas, Trump denunciou fraude eleitoral generalizada. No pleito de 2024, quando Trump derrotou Biden, pouco mais de 30% das cédulas emitidas foram enviadas pelo correio, conforme a agência de notícias AFP.

Em sua publicação recente, Trump citou as eleições parlamentares previstas para novembro de 2026. O presidente afirmou que o decreto prevê "ajudar a trazer honestidade" ao pleito, que define a proporção de republicanos e democratas no Congresso.

Nos EUA, a organização das eleições é de competência dos estados, enquanto o Congresso estabelece um marco. No entanto, Trump questiona essa ideia e, segundo ele, a autoridade do Estado federal prevalece sobre a dos estados.