Topo

Notícias

Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

21/08/2025 09h34

Por Jack Queen

(Reuters) - Um tribunal federal de apelações abriu caminho na quarta-feira para que o governo do presidente Donald Trump encerre as proteções temporárias contra deportação e cancele as permissões de trabalho de mais de 60.000 imigrantes da América Central e do Nepal.

A decisão da Corte de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos permite que o governo acabe com o status de proteção temporária para imigrantes de Nicarágua, Honduras e Nepal, enquanto uma contestação judicial a essa política se desenrola. Os três juízes que assinaram a ordem não forneceram uma justificativa legal.

A ordem encerra imediatamente as proteções para os nepaleses, que expiraram em 5 de agosto. As proteções para hondurenhos e nicaraguenses expirarão em 8 de setembro.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA Tricia McLaughlin disse em um comunicado que a decisão ajudará a restaurar a integridade do sistema de imigração e impedirá que o status de proteção temporária seja usado como um "sistema de asilo de fato".

Ahilan Arulanantham, do Centro de Direito e Política de Imigração da UCLA, um dos grupos que entrou com a ação, criticou o tribunal por não apresentar uma justificativa e disse que a decisão "simplesmente sanciona a tomada de poder do governo".

A juíza distrital Trina L. Thompson havia impedido temporariamente que o governo cancelasse as proteções em uma decisão com termos contundentes em julho, na qual ela concluiu que a decisão do governo provavelmente foi motivada por preconceito racial.

(Reportagem de Jack Queen em Nova York)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

A influência dos experimentos nazistas na medicina atual

O que é asilo político? Bolsonaro cogitou pedir direito à Argentina, diz PF

USDA: cancelamentos superam vendas em 5,7 mil t de soja da safra 24/25 na semana

Conversas de Bolsonaro são 'prova definitiva de conspiração', diz Gleisi

Norte-americanos temem que democracia esteja em perigo em meio a disputa eleitoral, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Mudança à direita na Bolívia soa alarme para esquerda latino-americana

Fábrica clandestina de fuzis é encontrada pela PM e PF no interior de SP; dois são presos

Extinction Rebellion e Greta Thunberg bloqueiam avenida e banco na Noruega

5 pontos do projeto de lei sobre proteção de crianças online

Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C