Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

Por Jack Queen

(Reuters) - Um tribunal federal de apelações abriu caminho na quarta-feira para que o governo do presidente Donald Trump encerre as proteções temporárias contra deportação e cancele as permissões de trabalho de mais de 60.000 imigrantes da América Central e do Nepal.

A decisão da Corte de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos permite que o governo acabe com o status de proteção temporária para imigrantes de Nicarágua, Honduras e Nepal, enquanto uma contestação judicial a essa política se desenrola. Os três juízes que assinaram a ordem não forneceram uma justificativa legal.

A ordem encerra imediatamente as proteções para os nepaleses, que expiraram em 5 de agosto. As proteções para hondurenhos e nicaraguenses expirarão em 8 de setembro.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA Tricia McLaughlin disse em um comunicado que a decisão ajudará a restaurar a integridade do sistema de imigração e impedirá que o status de proteção temporária seja usado como um "sistema de asilo de fato".

Ahilan Arulanantham, do Centro de Direito e Política de Imigração da UCLA, um dos grupos que entrou com a ação, criticou o tribunal por não apresentar uma justificativa e disse que a decisão "simplesmente sanciona a tomada de poder do governo".

A juíza distrital Trina L. Thompson havia impedido temporariamente que o governo cancelasse as proteções em uma decisão com termos contundentes em julho, na qual ela concluiu que a decisão do governo provavelmente foi motivada por preconceito racial.

(Reportagem de Jack Queen em Nova York)