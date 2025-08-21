Topo

Trump diz que irá em patrulha em Washington com policiais e militares

21/08/2025 15h58

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai participar de uma patrulha nas ruas de Washington na noite desta quinta-feira com a polícia e militares, depois de enviar tropas da Guarda Nacional para a capital do país na semana passada.

"Acho que vou sair hoje à noite com a polícia e com os militares, é claro", disse Trump em uma entrevista ao repórter Todd Starnes, da Newsmax, em seu programa de rádio.

Um funcionário da Casa Branca disse que os detalhes dos planos de Trump seriam divulgados em breve.

Trump enviou milhares de soldados da Guarda Nacional e agentes federais para a cidade em uma extraordinária afirmação do poder presidencial, citando o que ele disse ser uma onda de crimes violentos.

As autoridades municipais rejeitaram a afirmação, apontando para estatísticas federais e municipais que mostram que os crimes violentos diminuíram significativamente desde um pico em 2023.

Na quarta-feira, o vice-presidente JD Vance e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, visitaram as tropas na Union Station, estação ferroviária de Washington, enquanto manifestantes se reuniam no local e os hostilizavam com vaias e gritos.

(Reportagem de Bhargav Acharya)

