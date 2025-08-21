Topo

Notícias

Tribunal Eleitoral confirma Paz e Quiroga no 2º turno das eleições na Bolívia

21/08/2025 22h30

O senador de centro-direita Rodrigo Paz e o ex-presidente conservador Jorge Quiroga disputarão o segundo turno em 19 de outubro na Bolívia, após obterem as maiores votações no primeiro turno presidencial de domingo, segundo o resultado final do Supremo Tribunal Eleitoral.

Com 100% dos votos apurados, Paz venceu o primeiro turno com 32% dos votos válidos. Quiroga ficou em segundo lugar com 26,7%, informou a autoridade eleitoral em sua página oficial nesta quinta-feira.

A contagem preliminar já havia antecipado a passagem dos dois candidatos à próxima rodada.

Nenhum deles conseguiu mais de 50% dos votos válidos ou 40% com dez pontos percentuais de vantagem sobre o rival mais próximo, o que forçou a realização do segundo turno.

Será o primeiro segundo turno disputado na Bolívia desde que esse mecanismo foi incorporado em 2009. Até agora, o esquerdista Movimento ao Socialismo (MAS) havia vencido todas as eleições presidenciais no primeiro turno.

O milionário Samuel Doria Medina, favorito em quase todas as pesquisas prévias, terminou em terceiro lugar com 19,6%.

Os bolivianos foram às urnas em 17 de agosto em meio a uma grave crise econômica. A inflação interanual chegou a quase 25% em julho.

A esquerda, castigada nas urnas, deixará o governo após 20 anos. Ela ascendeu com Evo Morales (2006-2019) e continuou com Luis Arce (2020-2025), que depois se tornou seu maior adversário.

Paz e Quiroga prometem mudanças no atual modelo de viés estatista implementado pelo MAS. Entre as propostas estão cortes drásticos em subsídios, redução de impostos e dinamização da livre importação de produtos.

Andrónico Rodríguez, o candidato mais votado da esquerda, ficou em quarto lugar com 8,5%. Eduardo del Castillo, representante do oficialismo, obteve 3,1%.

O ex-presidente Evo Morales, de 65 anos, foi impedido de concorrer a um quarto mandato devido a uma decisão judicial que proíbe mais de uma reeleição.

A partir de um pequeno povoado da região cocalera do Chapare, onde se refugia de uma ordem de prisão por um caso de tráfico de uma menor ? acusação que ele nega ?, Morales impulsionou uma campanha pelo voto nulo.

Os votos inválidos atingiram o pico de 19,8%, o registro mais alto pelo menos desde 2002.

Embora todos os votos para presidente e Congresso já tenham sido contabilizados, a distribuição oficial das cadeiras parlamentares será anunciada na próxima semana.

gta/vel/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Polícia encontra fábrica clandestina de fuzis, que serviria CV e PCC

Tribunal Eleitoral confirma Paz e Quiroga no 2º turno das eleições na Bolívia

Cadáveres em decomposição são encontrados em funerária dos EUA

Após agressões contra mulheres no Ibirapuera, Urbia anuncia postos de vigilância: 'Basta'

Em culto no Rio, Malafaia diz não temer prisão e liga Moraes aos nazistas

Temer não saber porque foi citado por Eduardo e diz que conversa com Bolsonaro era 'desabafo'

Maduro convoca alistamento no fim de semana para enfrentar "ameaças" dos EUA

Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho

Adidas visita cidade indígena mexicana para pedir desculpas por design de calçado

Botafogo perde para LDU em Quito (2-0) e cai nas oitavas da Libertadores

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões