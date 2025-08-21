Torradeira da Oster está com R$ 40 de desconto: 'valeu cada centavo'

Comer um pão torradinho no café da manhã faz parte de um ritual indispensável para muitas pessoas. Se esse é o seu caso, que tal investir em uma torradeira para ajudar nessa tarefa? Esta aqui, da Oster, está com desconto de 25% na Amazon, saindo por R$ 118,70.

Com design em inox, a torradeira também é elogiada pela beleza. Confira a seguir as especificações dela segundo a Oster e o que diz quem já comprou.

O que diz a Oster sobre esta torradeira?

110V;

Sete níveis de tostagem, além das funções descongelar e aquecer;

Tem pés antiderrapantes para dar mais segurança na hora do preparo;

Bandeja coletora de migalhas para facilitar a limpeza;

Feita em acabamento inox para um visual mais moderno.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a torradeira tem mais de mil avaliações e nota média de 4,5 (de um total de 5). A maioria dos comentários positivos elogia a beleza do produto e também o seu funcionamento.

Ótima torradeira e muito bonita. Bom acabamento e combinou com os demais itens da cozinha. Valeu cada centavo. Aloizio Barros de Souza

Gostei do produto, eficaz ao que se propõe, rápida, tosta bem dos dois lados. Não é muito grande, o espaço dos pães são para fatias mais finas, não cabe uma fatia de pão francês, que é mais gordinha. Mas para pães de forma, é ótima. Silvana Brugnerotti

Você programa e as torradas saem perfeitas crocantes, é rapidinho. Estou adorando! Anônimo

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores não ficaram satisfeitos com o tamanho da torradeira, que só permite torrar pães de forma; e ainda com manchas provocadas pelo adesivo que vem colado ao aparelho.

Abertura muito apertada. Não consigo torrar os meus pães com satisfação. Torra só pão de forma. A torradeira Oster que eu tinha era muito melhor tanto no material usado quanto na abertura para a entrada dos pães. Ligia

Produto vem com um adesivo enorme colado que ao ser retirado deixa uma marca bem visível. Já tentei tirar com álcool, limpa vidro e não sai. Fa

Infelizmente veio com um adesivo da marca que não sai por nada, e gera uma baita dor de cabeça que não precisava. (...) Beatriz Valverde

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.