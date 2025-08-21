Tem mau hálito? Veja as causas e como resolver o problema

Mais comum do que se imagina, o mau hálito —ou halitose— atinge cerca de um em cada quatro adultos. Não se trata de uma doença em si, mas de um sintoma que pode ter mais de 40 causas diferentes. Em 90% dos casos, porém, o problema está na boca.

Durante muito tempo, até os próprios cientistas evitaram investigar a halitose, já que o tema esbarrava em tabus culturais e até raciais na forma de perceber odores. Hoje, sabe-se que o desconforto vai muito além do incômodo físico: ele pode comprometer relações pessoais e sociais, sobretudo porque muitas vezes a pessoa afetada nem percebe o cheiro. O odor varia conforme o horário do dia e a alimentação —e, em certas situações, pode se intensificar bastante.

Por que o cheiro é tão desagradável?

Dentro da boca convivem cerca de 700 espécies de bactérias. Elas são parte da flora bucal e desempenham funções essenciais: ajudam na digestão e protegem contra microrganismos nocivos.

O problema surge quando esse equilíbrio se rompe. Nessas condições, as bactérias formam o biofilme, mais conhecido como placa bacteriana, e começam a liberar compostos sulfurosos voláteis. O resultado é um odor característico, semelhante ao cheiro de ovo podre.

Saburra lingual Imagem: iStock

As principais causas do mau hálito

Na maioria das vezes, a origem é bucal. Entre os fatores mais comuns estão:

Saburra (camada esbranquiçada de placa bacteriana sobre a língua);

Cárie;

Periodontite;

Gengivite;

Cáseos (placas bacterianas nas amígdalas);

Xerostomia (boca seca).

Causas extraorais

Insuficiência renal e hepática;

Diabetes descontrolado;

Infecções dos brônquios e pulmões;

Estresse;

Refluxo gastroesofágico.

Outros fatores que contribuem para o mau hálito

Infecções na garganta ou no nariz;

Baixo consumo de água;

Uso de tabaco;

Consumo de álcool;

Ronco.

Como identificar sinais além do odor

Nem sempre a pessoa percebe que tem mau hálito —e a explicação está na chamada fadiga olfativa. Assim como acontece com perfumes usados diariamente, o nariz "se acostuma" ao cheiro e deixa de detectá-lo. Por isso, é preciso ficar atento a pistas indiretas.

A mais evidente é a saburra lingual, uma camada espessa que funciona como um tapete acumulando restos de alimentos, bactérias e células descamadas em decomposição. Dependendo da espessura, ela altera não só o hálito, mas também o paladar.

Outros sinais incluem sangramento, inchaço ou vermelhidão nas gengivas e sensação constante de boca seca. A saliva, afinal, é um verdadeiro enxaguante bucal natural: além de remover restos de comida, contém proteínas antifúngicas, antibacterianas e antivirais que mantêm o equilíbrio da boca.

Quando procurar ajuda

Se, mesmo com boa higiene, hidratação adequada e redução do consumo de álcool e tabaco, o mau hálito persiste, é hora de consultar um dentista. Ele é o profissional preparado para investigar a causa e propor o tratamento correto.

Imagem: iStock

Tratamentos disponíveis

A boa notícia é que, em 90% dos casos, a halitose tem solução. O tratamento depende da origem do problema: quando a causa é boca seca, por exemplo, pode-se recorrer a saliva artificial, medicamentos que estimulam as glândulas salivares ou até laserterapia. Já no caso de gengivite, periodontite ou acúmulo de saburra, o protocolo inclui instruções de higiene personalizadas e limpeza profissional para remoção de placa e tártaro.

Mudanças na alimentação também podem fazer parte da estratégia. Neste caso, o apoio de uma nutricionista será essencial. Frutas e vegetais fibrosos, como maçã e cenoura, funcionam como "escovas naturais", ajudando na limpeza da boca. Em situações mais graves, cirurgias periodontais podem ser necessárias.

E o mau hálito matinal?

Esse é considerado normal. Durante o sono, a produção de saliva cai e o jejum prolongado favorece o cheiro característico. O hálito tende a melhorar após a escovação e a primeira refeição do dia. Se o incômodo continuar, é sinal de que pode haver outro fator envolvido.

Dá para prevenir

Manter visitas regulares ao dentista —de preferência a cada seis meses ou no máximo um ano— é a forma mais eficaz de evitar que o problema se instale. No dia a dia, algumas medidas ajudam muito:

Escove os dentes ao menos duas vezes por dia com creme dental com flúor, especialmente antes de dormir. Dê preferência para cerdas macias. Se usa prótese, converse com seu dentista sobre a necessidade do uso de soluções antibacterianas;

Use fio dental corretamente. Evite fios com haste porque eles removem apenas os resíduos alimentares, mas não retiram a placa bacteriana do sulco gengival;

Higienize a língua pela manhã e à noite (pode ser com limpador lingual ou escova com cerdas mais duras; o dentista pode orientar qual a melhor opção para você);

Mantenha-se hidratado para garantir maior fluxo de saliva: consuma de 1,5 a 3 litros de água todos os dias;

Reduza ou abstenha-se do consumo de tabaco e álcool;

Evite ficar mais de 3 ou 4 horas sem se alimentar. Contudo, lembre-se que certos alimentos podem intensificar o odor de seu hálito como alho, cebola ou azeitona.

Por fim, fique atento aos efeitos colaterais de medicamentos: mais de 100 tipos, incluindo antidepressivos e antialérgicos, podem reduzir o fluxo de saliva.

*Com informações de reportagem publicada em 31/12/2019