Topo

Notícias

TVs de luxo e QLEDs mais baratas: veja impressões dos lançamentos da TCL

Novos modelos para televisões da TCL - Freepik
Novos modelos para televisões da TCL Imagem: Freepik
do UOL

Eduardo Bonjoch

Colaboração para o Guia de Compras UOL

21/08/2025 14h00

Após apresentar alguns lançamentos em abril, a TCL acaba de mostrar como ficará seu portfólio completo de TVs em 2025. Com quatro linhas e tamanhos que vão de 50 a 115 polegadas, os modelos com tecnologia QD-Mini LED continuam sendo a maior aposta do fabricante.

No topo da sofisticação, estão as TVs da série C8K, com 85 e 98 polegadas. A primeira chega às lojas por R$ 16 mil e a maior, programado para outubro, deve custar em torno de R$ 50 mil.

Na linha mais cara, a iluminação do painel é entregue a 3.840 zonas de escurecimento, que permitem ajustar individualmente o brilho da luz emitida pelos LEDs. Assim, dá para escurecer regiões específicas da tela para aprofundar pretos em cenas escuras e intensificar brilhos em áreas claras.

Quanto maior o número de zonas, mais preciso é o controle de contraste, reduzindo efeitos indesejados, como o halo (vazamento de luz em determinados pontos da tela). E, após a passagem pelo filtro Quantum Dot, a imagem ganha um maior volume de cores, com tons vibrantes e naturais.

O que chama atenção nas TVs C8K?

  • Design ultrafino, quase sem borda. São menos de 4mm de espessura com aproveitamento de praticamente toda a área da tela
  • A Tela CrystGlow WHVA tem mais contraste, maior ângulo de visão e com menos reflexos.
  • A tecnologia All-Domain Halo Control ajuda a reduzir vazamentos de luz e os picos de brilho chegam até 5.000 nits em imagens HDR.
  • O Som Bang & Olufsen referência em áudio de luxo.
  • 4 portas HDMI 2.1 e taxa de atualização nativa de 144Hz para deixar os jogos mais fluídos com movimentos e transições suaves.

Primeiras impressões

TV TCL de 98 polegadas - Eduardo Bonjoch/UOL - Eduardo Bonjoch/UOL
Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Fiquei mexendo na TV C8K de 85 polegadas por quase meia hora e, realmente, o maior número de zonas de iluminação do painel desse televisor faz diferença na qualidade da imagem.

O bom contraste permitiu visualizar diferentes tons de cinza e preto nas cenas escuras da série Wandinha, da Netflix. E, o melhor, sem vazamentos de luz na tela. O brilho é intenso e possibilita uma boa visualização da imagem até mesmo com as luzes acesas.

Nas configurações, gostei do modo Inteligente, que ajusta automaticamente a imagem de acordo com o conteúdo e o ambiente, considerando até a iluminação local. Ponto para a IA, que funcionou muito bem, inclusive com imagens HDR.

TV TCL de 98 polegadas - Eduardo Bonjoch/UOL - Eduardo Bonjoch/UOL
Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

O sistema operacional Google TV é intuitivo e fácil de usar, principalmente para quem está familiarizado com celular Android. A lista de aplicativos é completa e inclui o serviço gratuito TCL Channel.

Controle contém comando de voz - Eduardo Bonjoch/UOL - Eduardo Bonjoch/UOL
Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

O controle remoto oferece microfone para comandos de voz e teclas iluminadas, o que ajuda a encontrar os botões no escuro. Seu acabamento metálico, que combina com a base da TV, deixa o produto sofisticado.

Já o som não me empolgou muito, mesmo com alto-falantes adicionais e reforço de graves na parte traseira. É superior ao de outras TVs, mas eu esperava mais. Sugiro o complemento de uma caixa soundbar.

QLED em todos os modelos

A TCL será a primeira marca a ter a tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos, em todos os televisores de 2025, inclusive nas telas menores e com resolução Full-HD, de 32 a 43 polegadas (linha S5K), e preços a partir de R$ 999.

"Como a TCL fabrica seus próprios painéis, pode oferecer produtos premium sem custo adicional, tornando novas tecnologias acessíveis a um número maior de pessoas", explica o gerente de produto Nikolas Corbacho. "Assim, o consumidor pode ter uma TV QLED TCL pelo preço de uma TV 4K UHD convencional de mesmo tamanho vendida por outra marca, ou uma TV QD-Mini LED pelo preço de uma QLED da concorrência."

A tecnologia QLED também aparece nas linhas 4K P7K (de 50 a 85 polegadas), já à venda, e P8K (55 e 65 polegadas com taxa de atualização de 120Hz). A vantagem está no maior volume de cores, que ficam mais puras, vivas e com brilho superior na comparação com modelos 4K mais simples.

A partir de 2025, essas TVs, também chamadas de UHD, passam a ser exclusivas da marca Semp, com a qual a chinesa TCL tem parceria no Brasil.

Como ficará a linha de TVs 4K TCL 2025?

  • QLED P7K: 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas e preços a partir de R$ 2.799
  • QLED P8K: 55 e 65 polegadas e preços ainda não divulgados
  • QD-Mini LED C6KS: 50 polegadas e preço de R$ 2.499
  • QD-Mini LED C6K: 55, 65, 75, 85 e 98 polegadas e preços a partir de R$ 2.999
  • QD-Mini LED C7K: 65, 75 e 115 polegadas e preços a partir de R$ 8.199
  • QD-Mini LED C8K: 85 e 98 polegadas e preços a partir de R$ 16 mil

As novas TVs devem chegar às lojas nos próximos meses.

Modelos que já estão à venda

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores, e tela HVA, com contraste mais preciso.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente).

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente.

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 60Hz.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns e com amplo ângulo de visão.

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente.

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e oferece Dolby Vision, HDR10+, três entradas HDMI, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 60Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns e com amplo ângulo de visão.

Processador AiPQ Pro, que usa IA para melhorar cor, contraste, nitidez e movimento em tempo real.

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e oferece Dolby Vision IQ, HDR10+, três entradas HDMI, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 144Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free e som Onkyo 2.1 com subwoofer na parte traseira.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela CrystGlow HVA, que proporciona mais contraste, maior ângulo de visão e menos reflexos.

Processador AiPQ Pro, que usa IA para melhorar cor, contraste, nitidez e movimento em tempo real.

Controle mais preciso da iluminação do painel com 1.248 zonas para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Picos de brilho de até 3.000 nits em imagens HDR.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz quatro entradas HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, HDR10+ e taxa de atualização de 144Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free e som Bang & Olufsen 2.1 com subwoofer na parte traseira.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo