TVs de luxo e QLEDs mais baratas: veja impressões dos lançamentos da TCL

Após apresentar alguns lançamentos em abril, a TCL acaba de mostrar como ficará seu portfólio completo de TVs em 2025. Com quatro linhas e tamanhos que vão de 50 a 115 polegadas, os modelos com tecnologia QD-Mini LED continuam sendo a maior aposta do fabricante.

No topo da sofisticação, estão as TVs da série C8K, com 85 e 98 polegadas. A primeira chega às lojas por R$ 16 mil e a maior, programado para outubro, deve custar em torno de R$ 50 mil.

Na linha mais cara, a iluminação do painel é entregue a 3.840 zonas de escurecimento, que permitem ajustar individualmente o brilho da luz emitida pelos LEDs. Assim, dá para escurecer regiões específicas da tela para aprofundar pretos em cenas escuras e intensificar brilhos em áreas claras.

Quanto maior o número de zonas, mais preciso é o controle de contraste, reduzindo efeitos indesejados, como o halo (vazamento de luz em determinados pontos da tela). E, após a passagem pelo filtro Quantum Dot, a imagem ganha um maior volume de cores, com tons vibrantes e naturais.

O que chama atenção nas TVs C8K?

Design ultrafino, quase sem borda. São menos de 4mm de espessura com aproveitamento de praticamente toda a área da tela

A Tela CrystGlow WHVA tem mais contraste, maior ângulo de visão e com menos reflexos.

A tecnologia All-Domain Halo Control ajuda a reduzir vazamentos de luz e os picos de brilho chegam até 5.000 nits em imagens HDR.

O Som Bang & Olufsen referência em áudio de luxo.

4 portas HDMI 2.1 e taxa de atualização nativa de 144Hz para deixar os jogos mais fluídos com movimentos e transições suaves.

Primeiras impressões

Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

Fiquei mexendo na TV C8K de 85 polegadas por quase meia hora e, realmente, o maior número de zonas de iluminação do painel desse televisor faz diferença na qualidade da imagem.

O bom contraste permitiu visualizar diferentes tons de cinza e preto nas cenas escuras da série Wandinha, da Netflix. E, o melhor, sem vazamentos de luz na tela. O brilho é intenso e possibilita uma boa visualização da imagem até mesmo com as luzes acesas.

Nas configurações, gostei do modo Inteligente, que ajusta automaticamente a imagem de acordo com o conteúdo e o ambiente, considerando até a iluminação local. Ponto para a IA, que funcionou muito bem, inclusive com imagens HDR.

Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

O sistema operacional Google TV é intuitivo e fácil de usar, principalmente para quem está familiarizado com celular Android. A lista de aplicativos é completa e inclui o serviço gratuito TCL Channel.

Imagem: Eduardo Bonjoch/UOL

O controle remoto oferece microfone para comandos de voz e teclas iluminadas, o que ajuda a encontrar os botões no escuro. Seu acabamento metálico, que combina com a base da TV, deixa o produto sofisticado.

Já o som não me empolgou muito, mesmo com alto-falantes adicionais e reforço de graves na parte traseira. É superior ao de outras TVs, mas eu esperava mais. Sugiro o complemento de uma caixa soundbar.

QLED em todos os modelos

A TCL será a primeira marca a ter a tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos, em todos os televisores de 2025, inclusive nas telas menores e com resolução Full-HD, de 32 a 43 polegadas (linha S5K), e preços a partir de R$ 999.

"Como a TCL fabrica seus próprios painéis, pode oferecer produtos premium sem custo adicional, tornando novas tecnologias acessíveis a um número maior de pessoas", explica o gerente de produto Nikolas Corbacho. "Assim, o consumidor pode ter uma TV QLED TCL pelo preço de uma TV 4K UHD convencional de mesmo tamanho vendida por outra marca, ou uma TV QD-Mini LED pelo preço de uma QLED da concorrência."

A tecnologia QLED também aparece nas linhas 4K P7K (de 50 a 85 polegadas), já à venda, e P8K (55 e 65 polegadas com taxa de atualização de 120Hz). A vantagem está no maior volume de cores, que ficam mais puras, vivas e com brilho superior na comparação com modelos 4K mais simples.

A partir de 2025, essas TVs, também chamadas de UHD, passam a ser exclusivas da marca Semp, com a qual a chinesa TCL tem parceria no Brasil.

Como ficará a linha de TVs 4K TCL 2025?

QLED P7K: 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas e preços a partir de R$ 2.799

QLED P8K: 55 e 65 polegadas e preços ainda não divulgados

QD-Mini LED C6KS: 50 polegadas e preço de R$ 2.499

QD-Mini LED C6K: 55, 65, 75, 85 e 98 polegadas e preços a partir de R$ 2.999

QD-Mini LED C7K: 65, 75 e 115 polegadas e preços a partir de R$ 8.199

QD-Mini LED C8K: 85 e 98 polegadas e preços a partir de R$ 16 mil

As novas TVs devem chegar às lojas nos próximos meses.

Modelos que já estão à venda

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores, e tela HVA, com contraste mais preciso.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente).

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente.

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 60Hz.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns e com amplo ângulo de visão.

Processador AiPQ com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o conteúdo e as características do ambiente.

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e oferece Dolby Vision, HDR10+, três entradas HDMI, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 60Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela HVA, de alto contraste em relação aos painéis comuns e com amplo ângulo de visão.

Processador AiPQ Pro, que usa IA para melhorar cor, contraste, nitidez e movimento em tempo real.

Maior controle de iluminação da tela para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e oferece Dolby Vision IQ, HDR10+, três entradas HDMI, Game Master (para jogabilidade mais fluida), Game Bar (menu para jogos) e taxa de atualização de 144Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free e som Onkyo 2.1 com subwoofer na parte traseira.

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, combinação que resulta em mais brilho, nitidez e volume de cores, e tela CrystGlow HVA, que proporciona mais contraste, maior ângulo de visão e menos reflexos.

Processador AiPQ Pro, que usa IA para melhorar cor, contraste, nitidez e movimento em tempo real.

Controle mais preciso da iluminação do painel com 1.248 zonas para aumentar o realismo nas cenas claras e melhorar o contraste nas cenas escuras.

Picos de brilho de até 3.000 nits em imagens HDR.

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e traz quatro entradas HDMI 2.1, Dolby Vision IQ, HDR10+ e taxa de atualização de 144Hz.

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free e som Bang & Olufsen 2.1 com subwoofer na parte traseira.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.