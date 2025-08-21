Topo

Não vejo interesse público, diz Tarcísio sobre conversas de Eduardo com pai

Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h20

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje que não enxerga "interesse público" nas conversas apresentadas pelo relatório final da Polícia Federal entre Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

Tarcísio disse que não iria comentar uma "conversa privada de pai para filho". Para o governador, as mensagens interessam apenas "aos dois". "Não sei por que as conversas foram divulgadas", disse ele após agenda oficial em Marília, no interior de São Paulo.

O governador afirmou também estar preocupado "com o rumo que as coisas estão tomando". "Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas de objetos de ações simplesmente por fazerem críticas, às vezes eu vejo que isso não faz sentido, então onde é que a gente quer chegar com isso, onde é que o Brasil vai parar, não vejo aí um bom caminho", disseTarcísio.

Nas conversas divulgadas no relatório da PF, Eduardo critica Tarcísio ao ex-presidente e chega a xingar o pai em uma delas. "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu o deputado. O parlamentar reclamou das declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro" —o ex-presidente respondia ao um questionamento sobre a briga entre o filho e o governador.

Bolsonaro respondeu ao filho com dois áudios, mas a PF não conseguiu recuperá-los. "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI [sic]", disse o deputado.

Em nota, o deputado classificou como "lamentável e vergonhosa" a divulgação das mensagens. "Conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados". Para Eduardo, o objetivo da PF "não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político".

Bolsonaro e Eduardo foram indiciados ontem pela PF. A ação ocorre no inquérito que investiga suposta obstrução da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Além disso, a Polícia Federal cumpriu mandado de buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia.

A minha relação com Bolsonaro vai ser como sempre foi, uma relação de lealdade, de amizade, de gratidão com uma pessoa que entendo que fez muito pelo Brasil e por mim, me abriu a porta, sempre foi muito amigo e eu vou ser amigo, vou estar sempre ao lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível.
Tarcísio de Freitas

Críticas de Eduardo a Tarcísio

"Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF", disse Eduardo a Bolsonaro. Segundo a PF, o deputado pretendia mostrar ao ex-presidente que a interlocução do governador com o governo americano poderia atrapalhar suas articulações em Washington em favor do pai.

Para Eduardo, Tarcísio estava "se aquecendo para 2026". A declaração se refere à possibilidade de o governador participar da disputa ao Planalto no próximo ano. O deputado diz que Tarcísio "sempre esteve de braço cruzado" enquanto via Bolsonaro "se fuder".

"Se quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá" disse deputado a Bolsonaro. As mensagens foram enviadas ao ex-presidente no 11 de julho, quando ele esteve com Tarcísio. "Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso", frisou Eduardo na ocasião.

