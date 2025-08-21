Topo

Notícias

Tarcísio cita preocupação com pessoas sendo investigadas judicialmente por 'fazerem críticas'

São Paulo

21/08/2025 13h24

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 21, que está "preocupado" com pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais "simplesmente por fazerem críticas". A declaração foi feita após evento no interior paulista após questionamento sobre as mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando. Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas", disse Tarcísio sobre a investigação contra o capitão reformado. "Às vezes, vejo que isso não faz sentido."

Tarcísio afirmou que não iria comentar "uma conversa privada entre pai e filho", por se tratar de uma questão que dizia respeito apenas aos dois, acrescentando que não entendia por que essas conversas haviam sido divulgadas, já que "não vê interesse público nelas".

Em seguida, disse que sua relação com Bolsonaro continuará sendo a mesma de sempre: de lealdade, amizade e gratidão, por considerá-lo "alguém que fez muito pelo Brasil" e também por ele próprio.

"Me abriu a porta, sempre foi muito amigo, e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível", continuou o governador.

As mensagens constam do relatório final em que a PF indicia Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação para impedir o julgamento da ação do golpe. Tarcísio é cotado para ser indicado como sucessor do ex-presidente na eleição de 2026, mas seu filho "03" também quer a bênção do pai para se candidatar.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Câmara aprova urgência para projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil

Ministério da Saúde de Gaza rejeita pedido de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

Manchester City empresta meia Claudio Echeverri ao Bayer Leverkusen

Ministro defende cronograma da COP e diz e que todas delegações terão leitos disponíveis

Começa o desarmamento de facções palestinas nos campos de refugiados do Líbano

Unica elogia escolha de novos diretores da ANP e da Aneel

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de São Paulo

Ministério da Saúde de Gaza rejeita apelo de Israel para evacuar hospitais para o sul do território

Ministro da Segurança de Buenos Aires acusa Conmebol de atrasar suspensão de jogo