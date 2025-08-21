Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

TAIPÉ (Reuters) - Taiwan planeja aumentar os gastos com defesa em um quinto no próximo ano, ultrapassando 3% do produto interno bruto, à medida que investe bilhões a mais em novos equipamentos para enfrentar melhor a China e convencer os Estados Unidos de que leva a sério os apelos para reforçar suas Forças Armadas.

A medida ocorre em um momento em que a China, que considera Taiwan como seu próprio território, aumentou a pressão militar e política nos últimos cinco anos para fazer valer suas reivindicações, que Taipé rejeita veementemente.

Mas Taiwan também enfrenta apelos de Washington para que gaste mais em sua própria defesa, refletindo a pressão dos Estados Unidos sobre a Europa. Este mês, o presidente Lai Ching-te disse que quer aumentar os gastos com defesa para mais de 3% do PIB no próximo ano.

O primeiro-ministro de Taiwan, Cho Jung-tai, afirmou aos repórteres que os gastos com defesa em 2026 atingiriam US$31,27 bilhões. Com 3,32% do PIB, o valor ultrapassa o limite de 3% pela primeira vez desde 2009, segundo dados do governo.

"Essa é outra demonstração concreta para o mundo e para o nosso povo de nossa determinação e capacidade de proteger a soberania e a segurança nacional, manter a estabilidade e a segurança na região do Indo-Pacífico e cumprir nossas responsabilidades compartilhadas com o mundo", disse Cho na quinta-feira.

Taiwan está seguindo o "modelo da Otan" para incluir os gastos com a guarda costeira e os veteranos no total de gastos com defesa, acrescentou.

Isso representa um aumento de 22,9% em relação a este ano, disse Hsieh Chi-hsien, chefe do departamento de controladoria do Ministério da Defesa, aos repórteres.

(Reportagem de Yimou Lee e Ben Blanchard)