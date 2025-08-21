Topo

Notícias

Suzano vai elevar preços da celulose a clientes a partir de setembro, diz fonte

21/08/2025 18h08

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano está comunicando clientes em todos os mercados sobre reajustes nos preços da celulose a partir de setembro, informou uma fonte à Reuters nesta quinta-feira.

A companhia, maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, vai elevar preços da commodity em US$20 para clientes na China e demais países asiáticos.

Na Europa e nos Estados Unidos, os aumentos serão de US$80 por tonelada. Na Europa, o preço médio do produto irá para US$1.080 a tonelada.

