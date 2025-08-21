Topo

Notícias

STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes

21/08/2025 17h15

Entenda

No Brasil, as regras da convenção são alvo de questionamentos por permitirem a entrega de crianças e adolescentes a pais que vivem no exterior mesmo após denúncias de violência doméstica. A situação envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios de violência e são acusadas pelos ex-companheiros de sequestro internacional de crianças.

As regras de Haia foram contestadas no STF pelo antigo partido DEM  (atual União Brasil), em uma ação protocolada em 2009. Para a legenda, o retorno imediato de crianças ao país de origem, principal regra da convenção, deve respeitar as garantias constitucionais brasileiras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A legenda afirmou que a Justiça brasileira determina o retorno imediato de crianças após ser acionada por pais ou países signatários da norma internacional sem investigação prévia sobre a condição dos menores e as razões pelas quais elas foram trazidas ao Brasil pelas mães. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Timemania tem prêmio acumulado de R$ 16,8 milhões; confira números e time

Ministro da Fazenda do Chile renuncia

Dono da Ultrafarma não paga fiança, e MP-SP faz novo pedido de prisão

Quina: Prêmio acumulado é de R$ 8,6 milhões; veja números sorteados

Mendonça dá razão a Monark e influenciador vai insistir em ofensiva contra Dino

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,4 milhões; confira dezenas

Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa delegada escondido

Bolsonaro citou facada, elogiou Milei e temia prisão em pedido de asilo

EUA suspendem imediatamente emissão de vistos de trabalho para motoristas de caminhões comerciais, diz Rubio

SpaceX vai levar drone militar dos EUA em oitava missão

Bolsonaro pagou R$ 70 mil para lotérica do irmão no interior de SP