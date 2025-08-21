Topo

Stellantis deve elevar produção no Brasil este ano, diz diretor

21/08/2025 15h25

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de veículos da Stellantis no Brasil deve crescer este ano apesar de desafios de mercado que incluem juros elevados, disse o vice-presidente para assuntos regulatórios para América do Sul do grupo, João Irineu Medeiros.

No ano passado, a empresa que reúne várias marcas como Jeep, Citroen e Fiat, produziu cerca 900 mil veículos no Brasil.

"O mercado está difícil e é sempre muito complexo, mas o Brasil hoje vende 2,5 milhões de veículos leves por ano e tendência é chegar até 2030 em 3 milhões, segundo grandes consultorias", disse o executivo à Reuters durante entrega do prêmio Anuário Integridade ESG, na véspera.

"Não estamos com previsão de perda ou redução (de produção) para esse ano. Não sabemos ainda quanto podemos crescer esse ano porque estamos no meio dele ainda", acrescentou.

O executivo acredita que o grupo está quase imune ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil uma vez que a maior parte da produção nacional é voltada para demanda local e poucos veículos são vendidos ao México.

"Nosso maior mercado é aqui, produzimos no Brasil e na Argentina e exportamos para América Latina, não temos impacto direto desse movimento", disse Medeiros.

O grupo anunciou há uma semana inauguração de um centro de desmontagem de veículos em Osasco, na grande São Paulo, e a perspectiva, disse Medeiros, é que a instalação possa reduzir custos da Stellantis e baratear os preços dos veículos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

