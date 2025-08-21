Topo

Startup de veículos autônomos Nuro é avaliada em US$6 bi em rodada de investimento

21/08/2025 11h38

(Reuters) - A startup de veículos autônomos Nuro encerrou sua rodada de investimento de estágio final nesta quinta-feira, alcançando valuation de US$6 bilhões após levantar US$203 milhões de novos investidores Uber e Nvidia , juntamente com investidores anteriores.

A última parcela de US$97 milhões segue os US$106 milhões anunciados em abril, que incluíram investidores como T. Rowe Price, Fidelity e Tiger Global.

O valuation da empresa na última rodada de investimento é menor do que os US$8,6 bilhões em que foi avaliada em 2021, de acordo com dados do Pitchbook.

Muitas startups que se tornaram unicórnios durante o boom de investimentos de 2021 estão agora levantando capital com valuations mais baixos, à medida que a atenção dos investidores se volta para a inteligência artificial.

"A mudança reflete as condições mais amplas do mercado e esse é um bom resultado para o ambiente atual do mercado", disse um porta-voz da Nuro.

A Nuro tem se esforçado para dimensionar sua plataforma de direção autônoma e expandir as parcerias comerciais.

Fundada em 2016, a Nuro passou de robôs de entrega a licenciar sua tecnologia Nuro Driver para uso em robotáxis, frotas comerciais e veículos pessoais.

A Nuro fez uma parceria com a fabricante de veículos elétricos Lucid e com a Uber para lançar um serviço global de robotáxi. A Uber planeja implantar mais de 20.000 SUVs Lucid Gravity equipados com o sistema da Nuro em dezenas de mercados ao longo de seis anos, a partir de 2026.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru; edição de Krishna Chandra Eluri)

