Sobe para cinco mortos e 36 feridos balanço do ataque com explosivos contra base aérea na Colômbia

Um ataque com explosivos nesta quinta-feira (21) deixou pelo menos cinco mortos e 36 feridos perto de uma base aérea na cidade de Cali, a terceira mais populosa da Colômbia, segundo um balanço atualizado pela prefeitura.

O prefeito Alejandro Eder qualificou a explosão como um "ataque narcoterrorista" no qual foi utilizado um caminhão carregado de explosivos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, pessoas feridas no chão e gente fugindo desesperada em meio ao som de alarmes e gritos perto da base da Escola Militar de Aviação Marco Fidel Suárez.

