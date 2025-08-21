Jamil: Troca de mensagens de Bolsonaro expõe prioridade do grupo: se salvar

As trocas de mensagens de WhatsApp entre Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados próximos revelaram que o bolsonarismo é pautado pela autopreservação do grupo e pela disputa interna de poder, destacou Jamil Chade em comentário no UOL News

Para o colunista do UOL, as mensagens divulgadas pela Polícia Federal evidenciam que as principais lideranças do movimento ignoram o Brasil e seus interesses, relegando a segundo plano qualquer preocupação com o país.

Quando você é exposto a troca de zaps entre as principais lideranças do movimento no bolsonarismo, fica ali comprovado que tem um grande ausente nessa história toda: o Brasil. O Brasil não faz parte de nenhum tipo de consideração, nem do filho, nem do pastor, nem do ex-presidente, nem de ninguém ali que faz parte justamente da estratégia para socorrer o próprio Jair Bolsonaro ou qualquer outra pessoa.

Então a gente descobre que não, não é uma luta pelo país, não é uma luta patriótica, não é para salvar a economia, não é para salvar o empresariado, muito menos o trabalhador, nem os golpistas do 8 de janeiro.Se não ficar mais claro do que isso, é difícil imaginar o que mais será necessário para a gente entender o que é o bolsonarismo. Jamil Chade

O colunista afirma que a única prioridade é a proteção do grupo e a disputa interna de poder. "A gente descobre, claro, que só existe uma prioridade: salvar o próprio grupo e a disputa de poder que eles mesmos conduzem entre eles e, claro, com o restante da sociedade brasileira", completa

'Masterclass de autoritarismo', diz Sakamoto sobre crise no clã Bolsonaro

As mensagens da Polícia Federal também revelaram crise de autoridade e respeito dentro da família Bolsonaro, analisou Leonardo Sakamoto no UOL News. Para ele, o autoritarismo ensinado pelo ex-presidente é devolvido pelos filhos, como Eduardo Bolsonaro, em episódios de desrespeito e disputa pública.

Isso mostra, na verdade, que o ensinamento mais eficaz de Jair Bolsonaro em todo esse processo não foi sobre patriotismo, civismo, mas uma masterclass de autoritarismo, arrogância e falta de respeito, que foram, na prática, lições tão bem apreendidas, que o aluno, no caso o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, agora devolve ao professor com juros e correção monetária. Sakamoto

Naquele 15 de julho, o deputado federal enviou um 'vai tomar no cu, seu ingrato do caralho', e soltou isso após ler uma entrevista que o Bolsonaro avaliava que tinha coisas que o filho ainda precisava avançar em maturidade. Sakamoto

