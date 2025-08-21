Topo

Notícias

Setor de óleo e gás lidera liberação de licenças ambientais do Ibama

21/08/2025 09h05

A descarbonização, transição energética e licença ambiental estiveram entre os temas de debates no segundo dia e realização da Navalshore 2025, evento que reúne representantes da indústria naval e offshore, no Rio de Janeiro. O encontro, nessa quarta-feira (20), abordou também estudos de casos que evidenciaram soluções práticas já aplicadas no setor.

Ao tratar da questão do licenciamento ambiental, o coordenador-geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Itagyba Alvarenga Neto, um dos palestrantes, confirmou que o setor de óleo e gás foi responsável pelo maior número de licenças e autorizações emitidas nos últimos anos.

Notícias relacionadas:

"É importante mostrar o trabalho que vem sendo feito pelo Ibama, no tocante à celeridade de respostas e à efetividade. O licenciamento ambiental cresceu muito e há muitos desafios a serem superados, como a falta de efetivo, as mudanças climáticas e a ausência de planejamento de políticas públicas precedentes ao licenciamento", avaliou.

Já o diretor da Associação Brasileira das Empresas de Navegação Interior (Abani), Fabio Vasconcellos, trouxe à discussão a questão logística e a relação com a aprovação de licenças. Na avaliação dele, a vocação logística do país ainda é mal aproveitada por falta de aprovação das licenças.

Fábio comparou as redes fluviais europeia, norte-americana e brasileira, ressaltando a importância de investimentos em obras de infraestrutura para seu crescimento.

"Na Região Norte, por exemplo, a evolução da frota fluvial foi grande, chegando a 118% de balsas e 72% de rebocadores de 2010 a 2020, o que significa uma construção naval pujante, que pode gerar desenvolvimento e renda", afirmou.

Descarbonização

O gerente-executivo de Engenharia e Manutenção de Navios da Transpetro, Flávio Gabina, destacou a descarbonização e a segurança e eficiência como direcionadores de inovação.

"Inovar deixou de ser opção, é uma necessidade estratégica", afirmou.

Segundo ele, os novos navios do Programa de Renovação e Ampliação da Frota da Petrobras já incorporam engenharia digital, sistemas de conexão de energia em terra (shore power).

 Novos navios do Programa de Renovação e Ampliação da Frota da Petrobras já incorporam engenharia digital. Foto: Petrobras/Divulgação - Petrobras/Divulgação

Flávio também destacou a possibilidade do uso de etanol como combustível alternativo, como compromisso com a sustentabilidade e modernização operacional da frota de petroleiros da Transpetro.

Nesta quinta-feira (21), dia do encerramento da Navalshore 2025, os debates terão como foco as oportunidades que o estado doo Rio de Janeiro oferecem para indústria naval e offshore, destacando financiamentos indenizáveis e não indenizáveis, dando aos participantes do evento um olhar mais objetivo e transparente sobre os instrumentos de apoio disponíveis para o desenvolvimento de projetos estratégicos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando esteve na embaixada húngara

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Caso Ultrafarma: Secretaria da Fazenda de SP exonera fiscal investigado por propinas de R$ 1 bi

Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Custo de cesta básica cai 15 capitais, mostra pesquisa do Dieese com a Conab

Irã realiza exercícios militares após grandes perdas na guerra com Israel

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia