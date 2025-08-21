Topo

Notícias

Sentir cheiro de barata é um tipo de habilidade e resposta está no DNA

O odor da barata está ligado a uma molécula chamada trimetilamina - panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto
O odor da barata está ligado a uma molécula chamada trimetilamina Imagem: panida wijitpanya/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para VivaBem

21/08/2025 15h35

Poucos animais despertam tanta aversão quanto a barata. Basta aparecer uma no ambiente para causar nojo e até pânico. Mas, além do impacto visual, há quem diga que consegue identificar a presença desse inseto pelo cheiro —um odor inconfundível, descrito como forte e desagradável.

Curiosamente, nem todos têm essa mesma percepção. Enquanto algumas pessoas juram sentir imediatamente o "cheiro de barata", outras garantem que nunca notaram nada parecido. A ciência explica: a diferença não está no inseto em si, mas no modo como cada organismo humano interpreta os odores.

Relacionadas

Já ouviu falar em 'nó verdadeiro'? O que é a condição rara na gravidez?

Mortes após sanduíche são ligadas a botulismo: entenda gravidade da doença

Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

Papel do DNA na percepção do cheiro

A chave para entender essa diferença está no nosso DNA. O odor da barata está ligado a uma molécula chamada trimetilamina (TMA), a mesma responsável pelo cheiro de peixe em decomposição ou de comida estragada.

Algumas pessoas têm um gene que codifica um receptor capaz de detectar essa substância, enquanto outras carregam uma mutação que inativa esse receptor.

Ou seja, quem tem o gene funcional percebe o cheiro da barata, já quem tem a mutação simplesmente não consegue identificá-lo.

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 2019 mostrou que pequenas variações genéticas podem mudar a forma como receptores olfativos se encaixam às moléculas de odor. Essa diferença explica por que o cheiro é tão evidente para alguns e totalmente imperceptível para outros.

Mas o que dá cheiro à barata?

Você pode se perguntar: "o que exatamente gera esse odor desagradável?" Além da trimetilamina, as baratas acumulam em seus corpos resíduos nitrogenados, como o ácido úrico, que é liberado nos locais que servem de abrigos para esses insetos.

Quando a infestação é grande, esses compostos se concentram no ambiente e intensificam ainda mais o cheiro, que pode ser descrito como parecido com o do mofo e, para alguns, simplesmente insuportável. É um tipo de "assinatura química" que denuncia a presença da barata, mesmo antes de ela ser vista.

Assim, o famoso "cheiro de barata" existe de fato —mas só é percebido por quem tem a chave genética certa para identificá-lo. Para os demais, o inseto permanece apenas um problema visual e higiênico, sem repercussões no olfato, embora igualmente indesejado.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/08/2023 e 18/05/2023

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Justiça de Nova York anula multa de cerca de meio bilhão de dólares contra Trump por fraude financeira

Governo libanês começa desarmamento em campos de refugiados palestinos

Em vitória para Trump, tribunal rejeita multa por fraude civil

Quais países enviariam tropas para uma missão de paz na Ucrânia?

Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

Serviço de inteligência e Exército da Alemanha tentam recrutar gamers em feira

Trump pede libertação de ex-funcionária condenada por fraude eleitoral

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

Tribunal nos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em caso civil

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA