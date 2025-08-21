Sentir cheiro de barata é um tipo de habilidade e resposta está no DNA

Poucos animais despertam tanta aversão quanto a barata. Basta aparecer uma no ambiente para causar nojo e até pânico. Mas, além do impacto visual, há quem diga que consegue identificar a presença desse inseto pelo cheiro —um odor inconfundível, descrito como forte e desagradável.

Curiosamente, nem todos têm essa mesma percepção. Enquanto algumas pessoas juram sentir imediatamente o "cheiro de barata", outras garantem que nunca notaram nada parecido. A ciência explica: a diferença não está no inseto em si, mas no modo como cada organismo humano interpreta os odores.

Papel do DNA na percepção do cheiro

A chave para entender essa diferença está no nosso DNA. O odor da barata está ligado a uma molécula chamada trimetilamina (TMA), a mesma responsável pelo cheiro de peixe em decomposição ou de comida estragada.

Algumas pessoas têm um gene que codifica um receptor capaz de detectar essa substância, enquanto outras carregam uma mutação que inativa esse receptor.

Ou seja, quem tem o gene funcional percebe o cheiro da barata, já quem tem a mutação simplesmente não consegue identificá-lo.

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences em 2019 mostrou que pequenas variações genéticas podem mudar a forma como receptores olfativos se encaixam às moléculas de odor. Essa diferença explica por que o cheiro é tão evidente para alguns e totalmente imperceptível para outros.

Mas o que dá cheiro à barata?

Você pode se perguntar: "o que exatamente gera esse odor desagradável?" Além da trimetilamina, as baratas acumulam em seus corpos resíduos nitrogenados, como o ácido úrico, que é liberado nos locais que servem de abrigos para esses insetos.

Quando a infestação é grande, esses compostos se concentram no ambiente e intensificam ainda mais o cheiro, que pode ser descrito como parecido com o do mofo e, para alguns, simplesmente insuportável. É um tipo de "assinatura química" que denuncia a presença da barata, mesmo antes de ela ser vista.

Assim, o famoso "cheiro de barata" existe de fato —mas só é percebido por quem tem a chave genética certa para identificá-lo. Para os demais, o inseto permanece apenas um problema visual e higiênico, sem repercussões no olfato, embora igualmente indesejado.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/08/2023 e 18/05/2023