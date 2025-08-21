Topo

Seis policiais mortos em conflitos e ataque com drone do maior cartel da Colômbia

21/08/2025 16h04

Seis policiais morreram e outros sete ficaram feridos nesta quinta-feira (21) após confrontos e um ataque com drone do Clã do Golfo, o maior grupo de narcotráfico da Colômbia, no departamento de Antioquia (noroeste), informaram a polícia e o Ministério da Defesa.

Um funcionário da polícia explicou à AFP que os agressores "hostilizaram" um grupo de erradicadores de folha de coca. Eles também atacaram com um drone um de seus helicópteros, que caiu. Segundo o Ministério da Defesa, os ataques foram realizados por membros do Clã do Golfo.

