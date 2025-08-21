Se condenado, Bolsonaro não deve ter prisão domiciliar, diz jurista

Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for realmente condenado por tentativa de golpe de Estado, ele não deve ter impeditivos que justifiquem uma eventual prisão domiciliar, disse André Perecmanis, professor de direito penal da PUC-RJ, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu pessoalmente não acho que ele tenha direito à prisão domiciliar, deixar bem claro isso. Mas a prisão domiciliar, ela é recomendável ou ela é admissível em algumas situações, por exemplo, de saúde, risco grave à saúde, por exemplo, independente da pena.

Mas a questão da prisão domiciliar por questões de saúde, ela não se relaciona com a pena e sim com o quadro clínico, que não me parece ser, pelo menos no momento, não sabemos como ele vai estar, mas ele não me parece ser impeditivo.

André Perecmanis, professor de direito penal

O ministro Cristiano Zanin, do STF, marcou para dia 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus do núcleo crucial da trama golpista.

Eles são réus por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Contra Bolsonaro, pesa ainda a acusação de liderar a organização criminosa armada.

André Perecmanis detalhou as possibilidades para uma prisão domiciliar da pessoa condenada, que pode ser o caminho que a defesa de Bolsonaro vai seguir.

Então, se você tiver um condenado que esteja, por exemplo, em estado terminal de câncer ou com uma doença irreversível, bem, degenerativa, é uma questão até humanitária.

Me parece que esse vá ser, e aí eu estou aqui de novo especulando, o caminho da defesa para tentar mostrar que ele não pode ficar preso num presídio comum. Mas eu acho que fica cada vez mais difícil. A pena acima de oito anos, ela é cumprida em regime inicial fechado.

Aliás, na verdade, mesmo a pena abaixo de oito anos, pode ser estabelecido o início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, dependendo do caso concreto.

André Perecmanis, professor de direito penal

Risco de prisão preventiva cresce após novas revelações, diz jurista

O risco de Jair Bolsonaro ser preso preventivamente aumentou após novas revelações da Polícia Federal, afirmou Perecmanes. O ex-presidente é suspeito de descumprir medidas cautelares após relatório da PF apontar envio de mensagens e vídeos para centenas de pessoas.

Quando o ministro Alexandre de Moraes o intima para, em 48h, apresentar esclarecimentos sobre fatos que indicam, ou sugerem, descumprimento de medidas cautelares, um descumprimento reiterado de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, são medidas que são uma alternativa à prisão preventiva, uma medida mais grave. Se ele não tiver uma boa justificativa para esses descumprimentos, existe a possibilidade de que ele saia da prisão domiciliar e finalmente seja preso preventivamente.

O Supremo Tribunal Federal está tentando evitar a prisão preventiva, porque na sentença vai prendê-lo para cumprir a pena. Em caso de condenação, ele teria direito a cumprir a pena em regime domiciliar. Qualquer réu no país que tivesse feito metade do que ele já fez, estaria preso preventivamente. Só ele não está. Essas mensagens são ruins até para a imagem do Supremo Tribunal Federal.

André Perecmanis, professor de direito penal

