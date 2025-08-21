Schmid, do Fed, diz que fatores comerciais podem elevar inflação até o fim do ano

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse nesta quinta-feira que as tarifas de importação mais altas estão aumentando o risco de inflação até o fim do ano.

Com relação ao impacto das tarifas sobre os preços, Schmid disse no Yahoo Finance que, entre as empresas, "talvez haja um pouco de inclinação" no sentido de aumentar os preços no terceiro e quarto trimestres, e o Fed precisa monitorar isso.

Ele também disse que os riscos de inflação no momento superam os riscos de problemas no mercado de trabalho.

(Reportagem de Michael S. Derby)