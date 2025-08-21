Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nessa modalidade, os trabalhadores podem realizar os saques conforme o mês de nascimento, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já tenha acesso aos valores disponíveis.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: 1/04/2025 a 30/06/2025

Maio: 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: 1/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma opção alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parcela do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Em caso de demissão, o saque é limitado apenas à multa rescisória, não ao saldo total da conta.

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realização do saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso ela seja feita no mês de aniversário.

Também é possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A mudança passa a valer somente a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O montante é calculado com base em uma alíquota entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.

Alíquotas e parcelas adicionais por faixa de saldo