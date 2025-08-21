Salário mínimo 2025 teve reajuste de 7,5%; veja valor atualizado

O novo salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O pagamento só foi realizado em fevereiro, apesar de o reajuste estar em vigor desde janeiro, porque os salários são creditados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o aumento passou a constar no contracheque desse período.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber pelo seu trabalho. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas fornecidos pelo governo federal.

O novo montante de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, correspondendo a um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. No entanto, o valor final acabou sendo menor devido ao corte de despesas aprovado no final de 2024.

Mudanças na forma de cálculo

Anteriormente, o salário mínimo era calculado considerando a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que beneficia mais o trabalhador que o índice oficial, o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra antiga, o mínimo teria sido R$ 1.525.

A nova metodologia adicionou um terceiro critério: um teto de aumento de despesas de 2,5%. Com isso, mesmo que o PIB registre crescimento de 3,2%, será aplicado apenas o limite de 2,5%.

O valor do salário mínimo impacta diretamente aposentadorias, especialmente do INSS, e outros benefícios sociais. Por isso, o governo procura evitar aumentos expressivos, prevenindo impactos negativos no orçamento em períodos de contenção de gastos.