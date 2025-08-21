Sakamoto: Mensagens da PF jogam culpa do tarifaço no colo de Bolsonaro

As novas revelações feitas pela Polícia Federal comprovam a responsabilidade da família Bolsonaro, em especial de Jair e seu filho Eduardo, no tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

O documento da PF indicou possíveis descumprimentos de medidas cautelares e o risco de fuga do ex-presidente, com um plano de pedir asilo político na Argentina. Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), deu um prazo de 48 horas para a defesa de Jair se explicar.

Do ponto de vista jurídico, está dado. Sabemos que em todo fundo do poço há um alçapão a ser aberto, mas Bolsonaro já está nele e isso deve aumentar a pena dele. Contudo, sob o prisma político, todas essas mensagens reveladas desde ontem reforçam a atuação da família na execução do tarifaço que Trump impôs aos produtos, empregos e negócios brasileiros.

O bolsonarismo vem agindo diuturnamente para tentar culpar o governo Lula pelo tarifaço. As mensagens que mostram toda a assertividade de Eduardo e a articulação com o pai e Silas Malafaia mostram que o núcleo do bolsonarismo estava, sim, agindo pelo tarifaço e é o verdadeiro culpado por ele.

Não é só isso, como está nas palavras do próprio Malafaia. Há uma tentativa de conectar o tempo inteiro a anistia a Bolsonaro e aos golpistas com o tarifaço de Trump. Ou seja: ligar uma agressão estrangeira ao Brasil movida pelo desejo de um governante estrangeiro e de seus aliados brasileiros em ver livre o pescoço do ex-presidente e ver isso se reduzir a pó com uma anistia no Congresso, uma vez que o STF deixou claro que não recuará um milímetro sequer.

Era pressão na rua e nas redes usando o tarifaço e tudo isso para aprovar a anistia. É uma questão grave e séria e que coloca Jair, Eduardo e Malafaia na cena do crime de uma conspiração internacional contra o Brasil. Não adianta um falar que é líder religioso e outro falar em liberdade de expressão. Havia uma conspiração contra o país e isso foi deixado claro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, os aliados que insistirem em ligar sua imagem à de Bolsonaro ameaçam seu próprio futuro político diante das novas revelações feitas pela PF.

Isso acaba sendo indiretamente positivo para o campo democrático brasileiro. Quem se alia agora a Bolsonaro e fica ao lado dele corre o risco de perder pontos contra aqueles que têm a democracia como um valor. Fica ruim para o campo bolsonarista. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

A situação de Jair Bolsonaro se complicou ainda mais antes mesmo de seu julgamento pela trama golpista, analisou o colunista Josias de Souza.

É estarrecedor, mas descobrimos que no escurinho do zap mora a verdade sobre tudo o que se relaciona ao Bolsonaro. Na prática, tudo o que se sabia é confirmado por esses elementos que foram recolhidos pela PF no telefone do Bolsonaro. Isso significa que o teto da cadeia dele subiu para algo em torno de 55 anos.

Se forem aplicadas no seu limite máximo, as penas previstas nos cinco crimes atribuídos a Bolsonaro no processo sobre a trama do golpe, ele pode ser condenado a até 43 anos. Nesse novo inquérito, que conta agora com o indiciamento dele e de Eduardo, os crimes têm uma pena máxima de 12 anos.

É impressionante. Bolsonaro conseguiu se enrolar antes de ser condenado. Esse inquérito já estava correndo e todos sabiam que o potencial de produção de encrenca era grande. Quando apreenderam o celular de Bolsonaro, houve uma grande preocupação no PL entre os aliados do ex-presidente. Sabia-se que telefone do Bolsonaro era sinônimo de nitroglicerina. Não deu outra. Josias de Souza, colunista do UOL

