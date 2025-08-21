SAIBA MAIS-Como Powell usou Jackson Hole para sinalizar o que está por vir

(Reuters) - Pela última vez desde que o presidente Donald Trump o nomeou para liderar o banco central dos Estados Unidos no final de 2017, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, atravessará na sexta-feira o amplo lobby do Jackson Lake Lodge, e entrará em um salão iluminado para fazer um discurso no simpósio global de banqueiros centrais em Wyoming.

Em seus sete discursos anteriores em Jackson Hole, Powell abordou uma série de questões, desde conceitos econômicos esotéricos e lições de história da política monetária até promessas de apoio à política durante a pandemia da Covid-19 e a determinação do banco central em vencer a guerra da inflação que se seguiu.

Cada discurso também incluiu alguma medida de previsão para os próximos movimentos da taxa de juros do Fed e, acima de tudo, é por isso que Powell terá a atenção do mundo na sexta-feira.

Veja a seguir o que ele disse anteriormente e o que aconteceu depois:

2018: ESTRELAS E AUMENTOS DE TAXAS À FRENTE

O primeiro - e mais longo - discurso de Powell em Jackson Hole definiu sua abordagem para a formulação de políticas, com foco em "navegar pelas estrelas" -- a abreviação do mundo econômico para conceitos como a taxa natural de desemprego e a taxa de juros neutra. No entanto, ele ofereceu uma visão sobre o que estava por vir.

O que Powell disse: "Permitam-me concluir voltando à questão de navegar entre os dois riscos que identifiquei -- ir rápido demais e encurtar desnecessariamente a expansão, versus ir devagar demais e correr o risco de um superaquecimento desestabilizador... Considero a atual trajetória de aumento gradual das taxas de juros como a abordagem do FOMC para levar a sério esses dois riscos."

O que o Fed fez: Após os dois aumentos de um quarto de ponto percentual na primeira metade do ano, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central norte-americano, que define a política monetária, realizou mais dois aumentos de um quarto de ponto percentual antes do final do ano.

2019: TARIFAS DE TRUMP 1.0 E CORTES NAS TAXAS

Parte como lição de história e parte como dissecação das medidas de política comercial no primeiro mandato de Trump na Casa Branca que estavam começando a obscurecer as perspectivas, o discurso de Powell em 2019 foi recebido em poucas horas pelo presidente dos EUA que perguntou nas mídias sociais "quem é nosso maior inimigo" - Powell ou o líder chinês Xi Jinping?

O que Powell disse: "Temos monitorado três fatores que estão pesando sobre essa perspectiva favorável: desaceleração do crescimento global, incerteza quanto à política comercial e inflação baixa... agiremos conforme apropriado para sustentar a expansão, com um mercado de trabalho forte e a inflação próxima de seu objetivo simétrico de 2%."

O que o Fed fez: Após um corte de um quarto de ponto percentual na taxa de juros em julho, o Fed fez mais duas reduções nos custos de empréstimos em setembro e outubro, muito menos do que Trump havia exigido. Então, a pandemia chegou e tudo mudou.

2020: EMPREGO "INCLUSIVO", INFLAÇÃO MÉDIA DE 2%

Feito remotamente por causa da pandemia, o discurso de Powell em 2020 definiu uma nova abordagem para a política monetária que deu mais peso à defesa do mandato de emprego do Fed.

O que Powell disse: "Nossa declaração revisada enfatiza que o emprego máximo é uma meta ampla e inclusiva... O nível de emprego pode ser igual ou superior às estimativas em tempo real de seu nível máximo sem causar preocupação, a menos que seja acompanhado de sinais de aumentos indesejados na inflação ou do surgimento de outros riscos que possam impedir a realização de nossas metas... Após os períodos em que a inflação estiver abaixo de 2%, a política monetária adequada provavelmente terá como objetivo alcançar uma inflação moderadamente acima de 2% por algum tempo."

O que o Fed fez: Em setembro, adotou um novo teste de três partes, visto na época como uma consequência da nova estrutura, para aumentar as taxas de juros: a obtenção de emprego máximo e inflação de 2%, além de indicações de que a inflação "excederá moderadamente 2% por algum tempo". A promessa ajudou a apoiar a recuperação da economia após o choque da pandemia, mas o rigoroso obstáculo para reiniciar o aumento das taxas foi posteriormente responsabilizado por retardar a resposta do Fed à inflação no ano seguinte.

2021: NÃO É NECESSÁRIO AUMENTAR AS TAXAS POR ENQUANTO

Em uma segunda aparição virtual consecutiva, Powell descartou os sinais da próxima onda de inflação como "transitórios" -- uma palavra que ele se arrependeu de ter pronunciado.

O que Powell disse: "É provável que as atuais leituras de inflação alta sejam transitórias... Se um banco central apertar a política em resposta a fatores que se revelam temporários, é provável que os principais efeitos da política cheguem depois que a necessidade tiver passado... Hoje, com a folga substancial que permanece no mercado de trabalho e a continuação da pandemia, esse erro pode ser particularmente prejudicial."

O que o Fed fez: Começou a desacelerar suas compras de ativos em novembro e manteve a taxa de juros estável em um nível próximo de zero até março de 2022. Os críticos na época, e a maioria dos formuladores de política monetária do Fed desde então, disseram que a avaliação da inflação como "transitória" foi um erro que atrasou o início dos aumentos das taxas necessários para combater a inflação.

2022: AUMENTOS NAS TAXAS E DOR À FRENTE

Sem poupar palavras em seu discurso mais curto em Jackson Hole, Powell deixou clara a intenção do Fed de controlar a inflação, independentemente da dor que isso pudesse causar.

O que Powell disse: "Embora as taxas de juros mais altas, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduzam a inflação, eles também causarão algum sofrimento às famílias e às empresas... Em algum momento, à medida que a orientação da política monetária se tornar mais rígida, provavelmente será apropriado diminuir o ritmo dos aumentos. A restauração da estabilidade de preços provavelmente exigirá a manutenção de uma postura de política restritiva por algum tempo."

O que o Fed fez: O Fed realizou mais dois aumentos de 75 pontos-base na taxa de juros, seguindo os dois aumentos que havia feito nas reuniões anteriores ao discurso de Powell, e depois aumentou a taxa de política monetária em incrementos menores até atingir a faixa de 5,25% a 5,50% em julho de 2023.

2023: AUMENTOS DAS TAXAS AINDA SÃO POSSÍVEIS

Em comentários menos severos do que os feitos no ano anterior, Powell manteve a possibilidade de mais aumentos nas taxas, ao mesmo tempo em que reconheceu os sinais de progresso na contenção da inflação.

O que Powell disse: "Procederemos com cuidado ao decidirmos se aumentaremos ainda mais o aperto ou, em vez disso, manteremos a taxa de juros constante e aguardaremos mais dados. Restaurar a estabilidade de preços é essencial para atingir os dois lados de nosso duplo mandato... Continuaremos trabalhando até que o trabalho seja concluído."

O que o Fed fez: Manteve a taxa de política monetária na faixa de 5,25% a 5,50%, definida poucas semanas antes do discurso de Powell, por pouco mais de um ano.

2024: CORTES NAS TAXAS EM BREVE

Os riscos agora haviam se deslocado da inflação para o emprego, e Powell enviou um sinal claro de que os cortes nas taxas de juros estavam chegando.

O que Powell disse: "Minha confiança aumentou no fato de que a inflação está em uma trajetória sustentável de volta a 2%... Não buscamos nem aceitamos um esfriamento adicional nas condições do mercado de trabalho... Chegou a hora de ajustar a política."

O que o Fed fez: Ele encerrou a retenção de um ano da taxa de política monetária cortando-a em meio ponto percentual em setembro de 2024 e em mais meio ponto percentual nas duas últimas reuniões de 2024.