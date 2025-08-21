Topo

Safra de trigo no RS é beneficiada por clima, diz Emater; plantio de milho começa

21/08/2025 17h14

São Paulo, 21 - As lavouras de trigo do Rio Grande do Sul se desenvolvem bem, graças à boa condição hídrica no solo, temperaturas amenas e maior incidência de radiação solar nas últimas semanas, informou a Emater. Grande parte das lavouras está na fase de desenvolvimento vegetativo (92%). A área cultivada com o cereal no Estado é estimada em 1.198.276 hectares, com produtividade esperada de 2.997 quilos por hectare. No Estado, produtores já iniciaram o plantio do milho 2025/26. "Desde o início de agosto, têm predominado as operações de preparo do solo e a dessecação das áreas destinadas ao cultivo. A semeadura foi iniciada em localidades de menor suscetibilidade à ocorrência de geadas", contou a Emater. "De forma preliminar, observa-se tendência de expansão da área cultivada em relação à safra anterior, movimento impulsionado pelos resultados satisfatórios alcançados na última safra, pelos programas estatais de fomento, pela necessidade de rotação de culturas e pela adoção de estratégias de manejo voltadas à mitigação dos efeitos da variabilidade climática, registrada nos últimos anos." A Emater realiza levantamento de campo para estimar a área cultivada e o potencial produtivo do trigo e demais das culturas de verão. As informações consolidadas devem ser divulgadas em 2 de setembro, durante a 48ª Expointer, em Esteio.

Safra de trigo no RS é beneficiada por clima, diz Emater; plantio de milho começa

