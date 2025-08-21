Rússia ataca importante estação de compressão de gás ucraniana, dizem fontes

Por Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia atacou uma estação de compressão de gás no leste da Ucrânia que é importante para o envio de gás para instalações de armazenamento para a estação de aquecimento no inverno, disseram duas fontes do setor na quinta-feira, parte de uma escalada de tais ataques, apesar de uma iniciativa de paz dos Estados Unidos.

A Ucrânia tem enfrentado uma grave escassez de gás desde que os ataques de mísseis russos no início deste ano reduziram significativamente a produção doméstica. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques à produção de gás ucraniana e à infraestrutura de importação, apesar dos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar o conflito.

A Rússia nega repetidamente ter como alvo civis desde que lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia há mais de três anos, mas diz que os sistemas de energia e outras infraestruturas são alvos legítimos porque ajudam o esforço de guerra da Ucrânia.

De acordo com uma das fontes, a estação de compressão atacada pela Rússia durante a noite garante a entrega de gás dos campos ucranianos no leste do país para instalações de armazenamento no oeste, onde é mantido para aquecimento no inverno.

O Ministério da Energia da Ucrânia disse apenas que uma das instalações de infraestrutura de gás do país foi atacada pela Rússia durante a noite e que os danos causados estavam sendo avaliados.

"Sim, isso afeta a injeção de gás", declarou uma das fontes.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças realizaram ataques durante a noite contra a infraestrutura de energia ucraniana, entre outros alvos.

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS TR