Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando o 4º lote será pago

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 no terceiro lote poderá conferir se foi incluído no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará os contribuintes do quarto lote, que terá pagamento programado para 29 de agosto.

Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

O pagamento é priorizado para os idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate nos critérios, a data de envio da declaração define a ordem de recebimento, segundo a Receita Federal.

Ordem de prioridade na restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF

Para verificar se a restituição está incluída no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).

As informações sobre o pagamento são atualizadas mensalmente. Se o contribuinte não tiver pendências na declaração e o valor não estiver incluído no lote consultado, será exibida apenas a mensagem "em fila de restituição".