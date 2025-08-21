'Tira o frizz': testamos o leave-in da Lola que faz sucesso nas redes

Na busca por um produto que ajudasse a deixar os fios mais disciplinados, principalmente aqueles que estão nascendo e ficam mais rebeldes, decidi testar o leve-in da Lola Cosmetics.

O produto promete recuperar o cabelo que tem danos químicos e selar a cutícula, além de dar mais brilho. Segundo a marca, o leave-in possui fórmula com Hair Kombucha, que é derivado da fermentação do chá preto e promete preencher a porosidade dos fios, tratando-os de forma intensiva.

Descubra a seguir os principais pontos positivos e de atenção que notei após usar o produto.

O que gostei

Diminuição do frizz. Ao aplicar um pouquinho na raiz, senti redução de frizz, principalmente naqueles fios mais novos que insistem em ficar desalinhados.

Cabelo leve. O produto não pesa no cabelo. Mesmo aplicando em todo o comprimento, a sensação de leveza é perceptível desde as primeiras aplicações.

Rendimento. Achei que o produto rende bem já que basta passar um pouco do leave-in nos fios para deixá-los disciplinados. No meu caso, meu cabelo tem comprimento um pouco abaixo dos ombros, então costumo usar a quantidade de creme equivalente a uma colher de sobremesa.

Fragrância. O produto tem um cheiro bem suave, nada forte demais e que fique enjoativo.

Produto ajuda no controle do frizz Imagem: Arquivo Pessoal

Embalagem vem com um bico que ajuda bastante na hora de dosar o produto. Além disso, é fácil de ser levado em viagens, sem o risco de derramar na mala.

Valor. O custo-benefício é um dos melhores que já vi para esse tipo de produto e acredito que vale muito o investimento. Usando a cada dois dias, o meu dura, em média, 50 dias.

Pontos de atenção

Brilho. Não senti que o produto trouxe mudanças nesse sentido. Achei que nesse aspecto eles continuaram como antes.

O que mudou para mim

Senti meus fios mais controlados e disciplinados logo no primeiro uso do produto. Assim, eliminei o uso de secador e chapinha no meu dia a dia, deixando para usar as fontes de calor só quando realmente necessário —como em dias em que quero os fios bem lisos para eventos, por exemplo.

Para quem eu indico

Acredito que mulheres que gostam de ter os fios mais alinhados, sem frizz e não querem ficar usando fontes de calor todos os dias podem gostar desse leave-in. Além disso, ele também possui proteção térmica, ajudando a proteger os fios do secador e chapinha.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.