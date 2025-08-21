Topo

Notícias

Receita arrecadou R$ 4,7 bi até julho com exploração de jogos de azar e apostas

Brasília

21/08/2025 13h48

De janeiro a julho deste ano, a arrecadação federal com atividades e explorações de jogos de azar e apostas somou R$ 4,7 bilhões, segundo a Receita Federal, dos quais R$ 2,1 bilhões foram via loterias e o restante é decorrente de impostos e contribuições.

Questionado sobre a previsão de arrecadação para este ano, o coordenador de Previsão e Análise da Receita, Marcelo Gomide, respondeu: "A projeção normalmente a gente só faz para aquilo que nós chamamos de arrecadação para destinações legais, aquilo que está classificado naquilo que eu chamo, de forma laica, ou seja, sem muito critério científico, de loterias."

Ainda assim, o coordenador ponderou que, dado o comportamento da arrecadação do setor até julho, o número do recolhimento a título de impostos e contribuições e de loterias, "deve ser perto do dobro desse que a gente está apresentando agora R$ 4,7 bilhões".

Gomide lembrou que houve alteração recente e que o efeito disso vai ser sentido a partir de novembro deste ano. "A gente está considerando que o recolhimento começa em novembro", explicou.

No mês passado, foram arrecadados R$ 928 milhões com a exploração de jogos de azar e apostas, ante R$ 8 milhões recolhidos no mesmo mês de 2024 e R$ 764 milhões, em junho de 2025. A diferença é explicada pelo fato de que a atividade de jogos não estava regulamentada no País em junho do ano passado.

A arrecadação obtida com as apostas está vinculada à alíquota de 12% aplicada sobre a receita bruta dos jogos, conhecida como GGR. A medida provisória (MP) que substitui parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicada em junho, aumenta essa alíquota para 18%.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Conmebol decidirá punições por violência na Argentina só depois de receber todos os relatórios

Trump pede libertação de ex-funcionária condenada por fraude eleitoral

Área plantada de milho na Argentina deve crescer 9,6% em 2025/26, diz bolsa

Tribunal nos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em caso civil

Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

Brazil Potash fecha acordo para fornecer 900 mil t/ano de potássio para Keytrade

Chefe da ONU pede moderação dos EUA e da Venezuela

Netanyahu ordena iniciar 'imediatamente negociações' para libertar reféns em Gaza

Justiça da Califórnia analisa pedido de liberdade condicional dos irmãos Menéndez, que viraram série na Netflix

Violência na Argentina assola novamente o futebol na América do Sul