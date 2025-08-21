Topo

Quem é Fernanda Bolsonaro, que PF dizer ser autora de arquivo sobre asilo

A dentista Fernanda Bolsonaro e o marido, o senador Flávio Bolsonaro - Reprodução/Instagram
A dentista Fernanda Bolsonaro e o marido, o senador Flávio Bolsonaro
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 13h06

A Polícia Federal encontrou um documento em que Jair Bolsonaro (PL) pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento, segundo a corporação, teria sido criado por Fernanda Bolsonaro, nora do ex-presidente.

Quem é Fernanda Bolsonaro

Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro é esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O casal está junto desde 2010 e tem duas filhas. Para a Polícia Federal, "é possível que o usuário em questão esteja vinculado" à esposa do filho do ex-presidente.

Ela é dentista. Segundo seu perfil nas redes sociais, Fernanda é especialista em ortodontia e ortopedia facial adulto e infantil.

Embora seu perfil nas redes sociais seja aberto, não há nenhuma publicação. No entanto, nas fotos marcadas, ela aparece em diferentes publicações ao lado da família. Flávio é o que mais costuma postar fotos da esposa.

Fernanda e o marido foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 sob acusação de participarem do pagamento de "rachadinhas" na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Na ocasião, o órgão apontou que o casal omitiu das declarações de Imposto de Renda R$ 350 mil gastos na compra de uma loja da rede de chocolates Kopenhagen adquirida com um amigo, Alexandre Santini. Eles sempre negaram as acusações.

Em 2021, a Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu anular as provas do caso. Os ministros acataram um recurso da defesa do senador, que diz que ele tinha direito a foro privilegiado e o caso não poderia ter sido julgado por um juiz da primeira instância. No ano seguinte, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) aceitou o pedido do MP e rejeitou a denúncia oferecida. Em fevereiro deste ano, o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou dois recursos do MP relacionados ao caso.

Documento estava no celular de Bolsonaro

Documento foi encontrado no celular do ex-presidente pela PF - Reprodução/Relatório da PF - Reprodução/Relatório da PF
Documento foi encontrado no celular do ex-presidente pela PF
Imagem: Reprodução/Relatório da PF

Segundo relatório da PF, o arquivo encontrado no celular do ex-presidente era editável e sem data. No texto, Bolsonaro teria escrito que é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. "Com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento, solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro", diz trecho do arquivo.

O material teria sido salvo pela última vez em 10 de fevereiro de 2024. Dois dias antes, uma operação da PF determinou que Bolsonaro entregasse seu passaporte.

No relatório, a PF cita que, dois meses antes dessa data, Bolsonaro informou a Moraes que iria viajar para a posse de Milei. "Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o aviso ocorreu devido às diversas investigações nas quais o ex-presidente era alvo", relembra a Polícia Federal.

Milei é aliado do ex-presidente e já criticou o processo do STF. O presidente da Argentina chamou Bolsonaro de "amigo" e disse que ele "sofre perseguição judicial".

O advogado de Bolsonaro disse que o político recebeu a sugestão de pedir asilo à Argentina, mas "não aderiu". "Essa proposta ocorreu há mais de um ano e meio, e ele rechaçou. A fuga nunca foi uma opção", afirmou Paulo da Cunha Bueno à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

A PF indiciou o ex-presidente e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

O pastor Silas Malafaia também é investigado. Ele foi alvo de uma operação da PF ontem e teve o celular apreendido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após desembarcar de Lisboa.

