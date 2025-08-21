Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

O relatório da Polícia Federal que embasou o indiciamento de Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) mostra conversas e conteúdos compartilhados pelo ex-presidente com apoiadores, entre eles Vanessa da Silva Oliveira, 43, conhecida como ''Negona do Bolsonaro''.

Quem é 'Negona do Bolsonaro'

Vanessa é suplente de vereadora no Rio de Janeiro. Ela concorreu pelo PL à Câmara Municipal da capital fluminense no ano passado, mas teve 0,34% dos votos válidos e não foi eleita. No total, a candidatura recebeu 10.416 votos.

Durante as eleições, ela não declarou nenhum bem. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a sua campanha custou R$ 450 mil, dos quais mais de 97% foram doados pela própria legenda.

Ela foi proibida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de usar o apelido durante a corrida eleitoral. O desembargador do caso argumentou que o nome tinha conteúdo racista e preconceituoso. ''Querem dizer que eu, uma mulher preta, sou racista contra mim mesma por me chamar de 'negona'? Isso é uma aberração jurídica! Estão perseguindo minha candidatura'', reagiu ela na ocasião.

A carioca fez carreira como influenciadora apoiadora do ex-presidente. Nas redes sociais, ela se apresenta como ''mulher 01 de Bolsonaro no Rio de Janeiro'' e costuma publicar conteúdos em defesa do político. No Instagram, acumula 136 mil seguidores e pouco mais de 130 mil no X.

A PF diz que Bolsonaro usou redes sociais de terceiros para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pelo Justiça. Desde o dia 21 de julho, ele está proibido de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Por desrespeitar estas determinações, ele foi colocado em prisão domiciliar no início de agosto.

O ex-presidente enviava vídeos e mensagens para que apoiadores, entre eles Vanessa, fizessem a retransmissão aos seus seguidores. O relatório da PF mostrou que o político encaminhou centenas de vídeos e mensagens por WhatsApp para mais de 300 destinatários, que acreditava serem figuras conhecidas e com ''posição de autoridade perante o público-alvo''.

''Negona do Bolsonaro'' publicou um vídeo no X que recebeu do político em 3 de agosto. O ex-presidente mandou para ela uma gravação em que aparece em casa, sentado em um sofá e acompanhando as manifestações bolsonaristas daquele dia, com a seguinte legenda: ''Preso em casa, mas em espírito presente em todo o país. Obrigada a todos. É pela nossa liberdade''. Ela replicou a mensagem:

Essas mesmas mensagens e vídeos também foram enviados por Bolsonaro a um contato salvo como Negona Do Bolsonaro, vinculado ao terminal telefônico (...), novamente com o objetivo de burlar as restrições cautelares. Essa linha encontra-se cadastrada como chave Pix de Vanessa da Silva Oliveira. Trecho de relatório da PF

Nas últimas semanas, Vanessa tem se posicionado contra a prisão domiciliar do político. ''Homem íntegro, honesto, com reputação ilibada, sem julgamento, condenação, segue preso. Amordaçado e sequestrado pelo regime. Parmito (sic) não é apenas um líder político, ele é a razão de muitos de nós termos voltado a acreditar no Brasil'', diz em uma de suas publicações.

O ministro Alexandre de Moraes entendeu que Bolsonaro fez ''clara afronta'' usando aliados. "Durante a investigação, [...] a Polícia Federal verificou a intensa atividade de Jair Messias Bolsonaro na produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais, em clara afronta a medida cautelar anteriormente imposta", escreveu em despacho publicado ontem.

A defesa do ex-presidente disse ter recebido com surpresa o indiciamento. Em nota, advogados de Bolsonaro disseram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta". Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser também disseram que vão cumprir o prazo imposto pelo STF para que o ex-presidente preste esclarecimentos.

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta-feira para se explicar a Moraes. O ministro deu 48 horas para que os advogados do ex-presidente expliquem se houve descumprimento de ordens judiciais, continuidade da prática dos crimes investigados e se ele planejava fugir do país.