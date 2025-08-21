Qual é a igreja de Silas Malafaia? Conheça a denominação do pastor

Alvo recente de buscas da Polícia Federal, Silas Malafaia é um dos pastores evangélicos mais conhecidos do Brasil. Com presença frequente na mídia e participação em debates políticos, ele lidera uma igreja que se tornou uma das mais influentes do país: a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC).

Qual é a igreja de Silas Malafaia?

Malafaia é presidente da ADVEC, ligada ao movimento pentecostal. Fundada em 2010, a denominação nasceu após ele se desligar da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, onde atuava como pastor por décadas.

Pastor começou a carreira na denominação original. Malafaia iniciou sua trajetória religiosa ainda jovem, na tradicional Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do Brasil. Ali se formou como pastor, consolidou sua carreira de pregador e ganhou espaço no cenário evangélico nacional.

Desde a ruptura, em 2010, a ADVEC cresceu e hoje é uma rede de congregações. A denominação liderada por Malafaia possui mais de 150 templos espalhados pelo Brasil e no exterior. Em 2022, o pastor afirmava ter saltado de "20 mil para 200 mil membros" em 12 anos.

Silas Malafaia durante pregação na igreja Imagem: Reprodução

A comunicação sempre foi a marca de Malafaia e, consequentemente, da ADVEC. O pastor ganhou notoriedade nacional a partir dos anos 1990, com programas de televangelismo. Em 2011, ele lançou uma campanha para arrecadar R$ 1 bilhão para a igreja, com o intuito de criar uma emissora de televisão global, que seria transmitida em 137 países. Os interessados podiam contribuir com somas a partir de R$ 1.000.

Igreja foi palco para a atuação política do pastor. Além da atividade pastoral, Malafaia se tornou uma figura pública associada a pautas conservadoras. Com apoio declarado à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em 2022, no dia do primeiro turno das eleições presidenciais, o pastor realizou na ADVEC um culto com a "apuração de votos" dos fiéis.

Durante a pandemia de covid-19, Malafaia entrou em uma batalha judicial para manter cultos na ADVEC. Entre idas e vindas, a Justiça proibiu em abril de 2020 que a denominação realizasse reuniões presenciais. Os cultos retornaram em julho do mesmo ano, com máscara, distanciamento das cadeiras e oração por Bolsonaro, então presidente.

* Com informações da AFP.