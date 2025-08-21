Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) ganharia de todos os candidatos em um eventual 2º turno das eleições de 2026.

O que diz a pesquisa

Lula vence em todos os cenários no 2º turno. A pesquisa foi feita de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Lula 47% x Jair Bolsonaro (PL) 35%

Lula 43% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 35%

Lula 47% x Michelle Bolsonaro (PL) 34%

Lula 44% x Ratinho Júnior (PSD) 34%

Lula 46% x Eduardo Leite (PSD) 30%

Lula 47% x Eduardo Bolsonaro (PL) 32%

Lula 46% x Romeu Zema (Novo) 32%

Lula 47% x Ronaldo Caiado (União Brasil) 31%

Lula 48% x Flávio Bolsonaro (PL) 32%

O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?

Bolsonaro voltar: 47% (em julho eram 44%)

Lula continuar: 39% (em julho eram 41%)

Medo dos dois: 8% (em julho eram 7%)

Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? Não: 58% (em julho eram 58%)

Sim: 39% (em julho eram 38%)

Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?

Abrir mão e apoiar outro candidato: 65% (em julho eram 62%)

Manter a candidatura: 26% (em julho eram 28%)

Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita?

Michelle Bolsonaro: 16%

Tarcísio de Freitas: 14%

Ratinho Júnior: 10%

Pablo Marçal (PRTB): 6%

Eduardo Leite: 5%

Eduardo Bolsonaro: 4%

Ronaldo Caiado: 4%

Romeu Zema: 3%

Flávio Bolsonaro: 2%

Nenhum desses: 21%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 12.150 pessoas de forma presencial entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.