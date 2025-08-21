Advogado de Oruam proibiu criança em novela e tentou cargo no Flamengo

Aposentado compulsoriamente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o ex-desembargador do Rio de Janeiro Siro Darlan defende agora o rapper Oruam em processo na Justiça, como mostrou a Folha de S.Paulo.

Magistrado teve decisão polêmica sobre novela da Globo

Siro Darlan tem 74 anos e fez carreira na magistratura do Rio. Natural de São Luís, ingressou no Tribunal de Justiça fluminense em 1991 e chegou ao cargo de desembargador em 2002. Ao longo da trajetória, construiu fama como juiz rigoroso em temas ligados à infância e juventude, área em que atuou por mais de uma década.

Darlan começou a ganhar notoriedade ao proibir crianças em novelas da Globo. Em 2000, como juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Rio, determinou que menores não poderiam atuar em produções como "Laços de Família". A medida gerou uma das maiores disputas judiciais da época.

A decisão foi criticada pela OAB e levantou suspeitas de conflito de interesse. A ordem do juiz foi classificada como censura pelo presidente da entidade à época, enquanto Darlan rebatia dizendo que cumpria o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polêmica envolveu o filho de Darlan. O episódio ganhou contornos pessoais quando veio à tona que seu filho, então com 14 anos, já havia participado de programas da emissora e feito testes para a programação infantil, como mostrou a Folha de S.Paulo. A coincidência alimentou críticas de que, ao mesmo tempo em que barrava menores de atuar em novelas, o juiz tinha o próprio filho tentando vaga na Globo.

Atuação no Flamengo

Em 2015, Darlan pediu a impugnação da candidatura do então presidente Eduardo Bandeira de Mello no Conselho de Administração do Flamengo. Alegou uso da máquina administrativa do clube e levou o caso ao Ministério Público.

Em 2024, foi candidato a vice-presidente do Flamengo. Ele integrou a chapa "Fla Tradição & Juventude", encabeçada por Pedro Paulo, confirmada oficialmente e registrada no processo eleitoral. A disputa, que contou com seis chapas homologadas, definiria o sucessor de Rodolfo Landim para o triênio 2025-2027. A chapa de Darlan acabou derrotada.

Aposentadoria compulsória

Em 2023, Darlan foi aposentado compulsoriamente pelo CNJ. O conselho decidiu por unanimidade que ele quebrou a imparcialidade ao conceder habeas corpus, em plantão noturno, a um miliciano da Operação Capa Preta, em Duque de Caxias. O beneficiado era defendido por um escritório no qual o filho do desembargador havia trabalhado.

O CNJ apontou desprezo à técnica processual e dano à imagem do Judiciário. Segundo a relatora Salise Sanchotene, a decisão de Darlan extrapolou o pedido original, atingindo outros processos em curso, e demonstrou "desapreço à técnica processual". Para o conselho, a conduta comprometeu a imagem do Judiciário e justificou a punição de aposentadoria compulsória, a mais grave antes da perda definitiva do cargo.

Defesa de Oruam

Após deixar a magistratura, Darlan passou a atuar como advogado. Ele entrou na defesa de Oruam em um pedido de habeas corpus que tentava reaver bens apreendidos em fevereiro, quando o rapper foi alvo de uma operação policial em São Paulo.

O STJ rejeitou o pedido por considerar inadequado o uso do habeas corpus. A corte entendeu que o instrumento só pode tratar do direito de locomoção, e não de bens.

Oruam responde a acusações graves em dois estados. Em São Paulo, foi indiciado por disparo de arma de fogo após um vídeo mostrar o rapper atirando para o alto em uma via pública. No Rio de Janeiro, é réu por tentativa de homicídio contra policiais durante uma perseguição em 2022, caso em que o Ministério Público aponta ligação dele com uma facção criminosa.

Rapper é filho de Marcinho VP, um dos chefes históricos do Comando Vermelho. Batizado Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruam ganhou projeção nacional na cena do trap e do rap, mas carrega desde cedo a associação com o pai, preso há quase três décadas e apontado como liderança da maior facção criminosa do Rio.

*Com informações de matérias publicadas em 09/11/2015, 16/03/2023, 01/10/2024.