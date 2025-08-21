Topo

Procuradora-geral de Nova York recorrerá de decisão que anula multa milionária contra Trump

21/08/2025 13h31

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse nesta quinta-feira (21) que recorrerá da decisão que anulou uma multa civil de US$ 464 milhões (R$ 2,5 bilhões) contra o presidente americano, Donald Trump, por inflacionar seu patrimônio.

"Entraremos com recurso no Tribunal de Apelações e continuaremos protegendo os direitos e interesses dos nova-iorquinos", disse James em um comunicado, observando que a decisão desta quinta-feira manteve a sentença original contra Trump.

gw/ksb/aa

© Agence France-Presse

