Dono da Ultrafarma não paga fiança, e MP-SP faz novo pedido de prisão

O MP-SP fez um novo pedido de prisão hoje do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, após o empresário não pagar a fiança de R$ 25 milhões.

O que aconteceu

Defesa de Mario Otavio Gomes, diretor da Fast Shop, conseguiu suspender a fiança, no mesmo valor. Ele obteve uma decisão favorável na 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Pedido de Sidney para suspender a fiança foi negado na última segunda-feira. O juiz Paulo Fernando Deroma De Mello, responsável pelo processo sobre o suposto esquema, disse que a fiança se justifica pela gravidade do caso.

UOL tenta contato com os advogados de Sidney Oliveira. O espaço está aberto para manifestação.

Soltura mediante fiança

A Justiça de São Paulo autorizou na semana passada a soltura do dono da Ultrafarma e do executivo da Fast Shop após pedido do MP-SP. Os dois foram presos por um suposto esquema de corrupção nas varejistas.

O auditor Artur Gomes da Silva Neto, apontado como o principal articulador do esquema, teve a prisão convertida em preventiva ontem. O pedido foi formalizado pela promotoria após o fim da prorrogação da prisão temporária e citava a carta apreendida na residência do auditor entre as provas para justificar a medida mais rigorosa, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, permanece preso. A prisão de Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, foi convertida em domiciliar. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão.

Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o órgão. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou. Os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina.

Na ocasião, casal também foi detido temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente havia celebrado recentemente um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público, em outro processo criminal. O acordo inclui um pagamento de R$ 32 milhões se baseou na dívida que havia sido apresentada pela Fazenda, segundo a Folha de S.Paulo.

As defesas de Mario Otavio Gomes e Arthur Gomes Neto não haviam se pronunciado. O espaço segue aberto em caso de manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor". O órgão não informou se os auditores suspeitos de envolvimento no caso foram afastados dos cargos.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Celso e Tatiane. O espaço está aberto para manifestação.