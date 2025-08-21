Topo

Notícias

Presidente do Fed de Atlanta diz que ainda considera um corte de juros nos EUA para este ano

São Paulo

21/08/2025 09h55

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 21, que ainda considera um corte nas taxas de juros pelo BC americano neste ano, sem detalhar em qual reunião, ao participar de um bate-papo na reunião do comitê executivo da Câmara Metropolitana de Atlanta. Segundo ele, o Fed quer garantir que, quando adotar uma política monetária, a direção será consistente.

"Estamos marginalmente restritivos, não acredito que estamos muito restritivos", disse, ao projetar que o BC dos EUA pode levar aproximar a política da neutralidade em 2026. Para Bostic, a inflação permanece bem acima da meta de 2% do Fed; o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano nos EUA será "relativamente morno"; mas o estado subjacente dos fundamentos econômicos é robusto.

Bostic ainda ressaltou que a trajetória de emprego é "potencialmente preocupante" e que a dinâmica da inteligência artificial pode alterar demanda de trabalho. No entanto, de acordo com ele, a taxa de desemprego tem se mantido consistente com o pleno emprego "há algum tempo".

Na ocasião, Bostic pontuou os riscos da falta de clareza nos dados, que pode não ser boa. "Com tanta coisa em andamento, grandes revisões de dados podem ser mais frequentes", ponderou. Ele também projetou que, até o final do ano, as empresas terão clareza suficiente para que decisões importantes possam ser tomadas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Conversas de Bolsonaro são 'prova definitiva de conspiração', diz Gleisi

Norte-americanos temem que democracia esteja em perigo em meio a disputa eleitoral, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Mudança à direita na Bolívia soa alarme para esquerda latino-americana

Fábrica clandestina de fuzis é encontrada pela PM e PF no interior de SP; dois são presos

Extinction Rebellion e Greta Thunberg bloqueiam avenida e banco na Noruega

5 pontos do projeto de lei sobre proteção de crianças online

Trump pode acabar com proteções contra deportação para 60.000 imigrantes, diz tribunal de apelações

Veranico em SP: temperaturas sobem e devem passar dos 30°C

Mudança do príncipe William lança dúvidas sobre o futuro de Buckingham

Bia Miranda diz que não estava dirigindo e se explica após chamar carro de vítima de 'lixo'

Exército de Israel dá início às primeiras manobras para tomada da Cidade de Gaza