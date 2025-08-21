Premiê do Canadá e Trump têm conversa 'produtiva' sobre política comercial em meio a tarifaço

O gabinete do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou nesta quinta-feira, 21, que o canadense teve uma conversa "produtiva e abrangente" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira. A discussão ocorre à luz da aplicação de tarifas pelos norte-americanos sobre produtos importados do país vizinho.

O comunicado do governo canadense diz que Carney e Trump discutiram política comercial, oportunidades e prioridades comuns em uma nova relação econômica e de segurança entre o Canadá e os EUA.

"Também trataram de como aproveitar a liderança do presidente para apoiar a paz e a segurança de longo prazo na Ucrânia e na Europa", acrescenta o texto.

Segundo o gabinete do premiê, os dois líderes concordaram em se reunir novamente em breve.