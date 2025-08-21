Topo

Notícias

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília - Lucio Tavora - 18.jul.2025/Xinhua
Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília Imagem: Lucio Tavora - 18.jul.2025/Xinhua
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 10h37

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) foi intimada ontem às 20h34 —é a partir desse horário que passam a contar as 48 horas dadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes para que o ex-presidente explique o pedido de asilo à Argentina e o descumprimento das ordens judiciais.

O que aconteceu

Advogados de Bolsonaro devem se manifestar no processo até as 20h34 de amanhã. No documento, eles terão de explicar ao ministro se o ex-presidente desrespeitou as medidas cautelares, continuou a praticar os crimes investigados e se planejava fugir do Brasil.

PF encontrou um rascunho de pedido de asilo político na Argentina no celular de Bolsonaro. Nomeado de "Carta Jair Messias Bolsonaro", o arquivo foi modificado pela última vez em fevereiro de 2024 — mesma época em que o ex-presidente passou dois dias na embaixada da Hungria em Brasília. Para os investigadores, o documento mostra que o réu "planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".

Bolsonaro encaminhou vídeos para centenas de destinatários depois de ser proibido de usar redes sociais. O relatório da PF também mostra que o ex-presidente encaminhou vídeos e mensagens para mais de 300 destinatários várias vezes, com o objetivo de "burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça" de propósito.

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido pelo STF de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Em 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente por desrespeitar as restrições.

Ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes destacou que se o ex-presidente desrespeitasse as regras, a prisão preventiva dele seria decretada imediatamente. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão daquele dia.

Jair e Eduardo indiciados

A PF indiciou ontem Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15), mas Moraes só retirou o sigilo do documento ontem.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

O STF começa a julgar Bolsonaro e os outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista em menos de duas semanas. A primeira sessão está agendada para o dia 2 de setembro, às 9h.

Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro - 14.nov.2018 - Sergio Lima/AFP - 14.nov.2018 - Sergio Lima/AFP
Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Imagem: 14.nov.2018 - Sergio Lima/AFP

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sakamoto: Mensagens da PF jogam culpa do tarifaço no colo de Bolsonaro

Exército israelense pede evacuação de hospitais e organizações humanitárias do norte de Gaza

Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando esteve na embaixada húngara

Defesa diz que Bolsonaro 'jamais descumpriu qualquer medida cautelar'

Caso Ultrafarma: Secretaria da Fazenda de SP exonera fiscal investigado por propinas de R$ 1 bi

Número alarmante de pedidos de asilos no Reino Unido aumenta polêmica sobre alojamento de requerentes

Dilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos

Discurso sobre presença militar na Ucrânia gera preocupação na Alemanha

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo