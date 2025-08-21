Porsche de Gato Preto foi quitado um dia antes de acidente, diz Bia Miranda

O Porsche conversível, que deu perda total ontem em um acidente de trânsito envolvendo Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", tinha sido quitado no dia anterior, disse a influenciadora nas redes sociais.

O que aconteceu

Bia disse no vídeo que o casal estava precisando "tomar um banho de sal grosso". Entre os episódios de má sorte, citou que o Instagram do Gato Preto foi derrubado e que "o carro que ele acabou de comprar, quer dizer, ele quitou ontem", teve perda total. "Tá acontecendo muita coisa esse mês", concluiu.

Esportivo de luxo foi destruído no acidente. O Porsche 911 Carrera S Cabriolet, ano 2020, é avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, apesar de Gato Preto e Bia terem relatado um prejuízo de R$ 1,5 milhão. "Vou falar para vocês, mano. Bati minha Porsche. Perdi R$ 1 milhão e meio e está suave. Vamos para outra", declarou o influenciador em post na sequência do acidente.

Bia chamou carro atingido na batida de "lixo"

Em outro vídeo, influenciadora falou sobre HB20 envolvido no acidente. "Carro do senhorzinho, isso aí é lixo. A gente arca com a responsabilidade do carro do senhor, claro que ele não vai ficar sem", disse.

Fala levou a críticas do público e Bia fez novo post na tentativa de se explicar. Ela disse que a palavra "lixo" foi usada no sentido de que o problema seria simples de resolver. "'Lixo' é uma forma de falar que é fácil de resolver, tipo 'roupa pra gente é lixo', meio uma forma de dizer que tem bastante", escreveu.

Dono do HB20 vai receber R$ 60 mil, afirmou influenciadora. Identificado como Edilson Maiorano, o motorista teria escolhido receber a compensação em dinheiro, ao invés de ter o seu carro consertado. Bia disse ainda que pretende pedir desculpas ao dono do veículo atingido.

Porsche foi flagrado avançando sinal vermelho em alta velocidade

Gato Preto dirigia um Porsche pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando bateu em Hyundai HB20, na manhã de ontem. Câmeras de segurança da Prefeitura de São Paulo registraram o acidente. As imagens mostram o conversível em alta velocidade passando no sinal vermelho.

Passageiro do HB20, um homem de 20 anos, se feriu e foi hospitalizado. Os influenciadores deixaram o local do acidente em um carro de aplicativo.

Gato Preto foi preso em seu apartamento por ter fugido do local do acidente. Ele alegou ter acolhido as vítimas, mas justificou a evasão por conta da presença de pessoas que filmavam a cena.

Policiais militares o localizaram em casa com duas mulheres. Ao atender os agentes, o influencer e as mulheres estavam nus.

Suspeito se recusou a fazer teste do bafômetro, mas foi submetido a exame no IML. Gato Preto foi solto na sequência, enquanto aguarda o resultado da perícia.

Influenciadores postaram festa com bebida e acidente nas redes

Em publicação nas redes sociais, Gato Preto confirmou que se envolveu em um acidente e machucou a mão. Ele publicou uma foto indo para a casa depois da colisão. A imagem, porém, foi apagada minutos depois.

Bia Miranda também publicou um vídeo na sequência do acidente. Ela mostrou o Porsche destruído e disse que estava deixando o local em um carro por aplicativo: "Sofri um acidente, mas, graças a Deus, está tudo bem, gente?".

Horas depois, influenciadora fez novo vídeo dizendo que "não sabe quem está errado e quem está certo". "Na hora eu nem vi quem estava lá, eu só vi um moço sentado dentro do carro, como eu também estava sentada dentro do carro. Eu estava tentando entender o que foi que aconteceu.", falou.

Influenciadores publicaram vídeos bebendo antes do acidente. Em um do posts, Bia Miranda aparece fumando dentro do carro parado, enquanto Gato Preto está ao volante. Em outro post feito por Gato Preto durante a madrugada, é possível ver garrafas de bebidas em uma festa.