Topo

Notícias

PMI composto da zona do euro (preliminar) sobe a 51,1 em agosto, diz S&P Global

São Paulo

21/08/2025 07h12

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 50,9 em julho para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado superou levemente a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço a 51 neste mês.

Apenas no segmento industrial, o PMI do bloco aumentou de 49,8 para 50,5 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 38 meses. O número também ficou acima da previsão da FactSet, que era de estabilidade em 49,8.

No setor de serviços, por outro lado, o PMI da zona do euro caiu de 51 em julho para 50,7 em agosto, vindo abaixo do consenso da FactSet, de 50,9.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

Suspeitos de fraude, donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão, diz TV

Alckmin minimiza perda de valor de mercado dos bancos e elogia Dino

Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin

Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Vitória da oposição na CPMI do INSS foi 'falha de articulação política do governo', diz Motta

Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Governo começa a transferir empréstimos antigos para app do consignado

Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Ucrânia testa míssil de longo alcance em meio a impasse diplomático sobre encontro com Putin