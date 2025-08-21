Topo

Notícias

PMI composto da Alemanha (preliminar) sobe a 50,9 em agosto, afirma S&P Global

São Paulo

21/08/2025 07h15

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 50,6 em julho para 50,9 em agosto, atingindo o maior patamar em cinco meses, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

Apenas o PMI industrial alemão avançou de 49,1 para 49,9 no mesmo período, tocando o maior nível em 38 meses e surpreendendo analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 48,9 neste mês.

O PMI de serviços da Alemanha, por outro lado, caiu de 50,6 em julho para 50,1 em agosto, frustrando o consenso da FactSet, de alta marginal a 50,7.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Genial/Quaest: cresce pressão para Bolsonaro apoiar outro nome; bolsonaristas preferem Michelle

Suspeitos de fraude, donos da Camisaria Colombo são alvos de prisão, diz TV

Alckmin minimiza perda de valor de mercado dos bancos e elogia Dino

Zelensky impõe condições: primeiro garantia de segurança e depois reunião com Putin

Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Vitória da oposição na CPMI do INSS foi 'falha de articulação política do governo', diz Motta

Carta achada em casa de fiscal é vista como prova de esquema de R$ 1 bi

Linha 12-Safira opera com intervalos maiores até o fim do mês após incêndio

Governo começa a transferir empréstimos antigos para app do consignado

Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Ucrânia testa míssil de longo alcance em meio a impasse diplomático sobre encontro com Putin