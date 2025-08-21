Topo

Notícias

Plano de colonização israelense na Cisjordânia é 'inaceitável', condenam 21 países

21/08/2025 11h50

O plano de colonização na Cisjordânia ocupada, aprovado por Israel na quarta-feira (20), é "inaceitável" e constitui "uma violação do direito internacional", declararam 21 países, incluindo Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, em um comunicado conjunto nesta quinta-feira (21).

"Condenamos esta decisão e exigimos sua imediata revogação nos termos mais fortes possíveis", acrescentou o texto assinado pelos chanceleres dos 21 países, referindo-se ao projeto de construção de 3.400 moradias na Cisjordânia ocupada, o que coloca em risco a continuidade territorial de um possível Estado palestino.

psr/an/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Donos da camisaria Colombo 'multiplicaram' dinheiro em até 4x, diz polícia

Boeing negocia venda de até 500 aviões para a China, informa Bloomberg

Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

Corte de apelações dos EUA anula multa de US$ 464 milhões contra Trump em processo civil

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

EUA e Europa criam opções militares para Ucrânia e pretendem apresentá-las a assessores de segurança nacional

EUA vendem 519,8 mil t de trigo da safra 2025/26, revela USDA

Taiwan aumentará muito orçamento de defesa para 2026 enquanto EUA pressionam para elevar gastos

Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

Pastor autor de 'Café com Deus Pai' enviará 20 mil livros a policiais de SC

Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos