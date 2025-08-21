PF: Lista de transmissão de Bolsonaro tinha policiais, pastores e militares

Mesmo proibido de usar redes sociais, Jair Bolsonaro (PL) enviou mensagens para pelo menos 400 contatos, segundo relatório da Polícia Federal. As listas de transmissão do ex-presidente no WhatsApp incluem políticos, policiais, pastores, empresários, influenciadores e militares.

O que aconteceu

As listas de transmissão incluíam pelo menos dez lideranças religiosas. Além do pastor Silas Malafaia, estão entre os contatos o bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e o pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus em Belém, o Apóstolo Renê Terra Nova, do Ministério Internacional da Restauração, e o Apóstolo César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida.

Também há personalidades conhecidas, como o cantor Amado Batista e o piloto Nelson Piquet. Além disso, ele enviou mensagens a influenciadores bolsonaristas como Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei, e Barbara Kogos.

Ex-presidente enviou mensagens para coronéis da polícia militar do Distrito Federal, do Ceará e Rio de Janeiro. Militares também estão na lista. Há diversos contatos identificados como almirante, coronel e brigadeiro.

PF analisou o conteúdo do celular de Bolsonaro, apreendido em 4 de agosto. Ele está proibido de usar redes sociais desde 21 de julho, quando o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares.

Listas de transmissão de Bolsonaro tinham ao menos 121 deputados federais e estaduais e 26 senadores. A maioria deles é do PL. Ele também disparou mensagens para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o vice, Coronel Mello Araújo (PL), além de vereadores aliados.

PF apontou "grande atividade de compartilhamento" no WhatsApp. Os conteúdos incluem vídeos relacionados à Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e "divulgação e promoção das manifestações" bolsonaristas do dia 3 de agosto.

Bolsonaro tinha quatro listas de transmissão no celular apreendido. Trata-se de uma ferramenta que permite enviar a mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo, sem criar um grupo.

Na manhã de 03 de agosto, data das manifestações, ele enviou vídeo para todos os contatos das listas. O conteúdo era do canal do advogado Davi Aragão, com o título "O que acontece se o Brasil desafiar a Lei Magnitsky e Trump?". As provas coletadas pela PF ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.

Relatório final foi encaminhado ao STF na sexta-feira. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.