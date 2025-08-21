Topo

Notícias

PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp 

21/08/2025 16h26

A Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou mais de 300 compartilhamentos de vídeos no WhatsApp durante o período em que já estava proibido de usar redes sociais, incluindo perfis de terceiros. 

A informação consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

Notícias relacionadas:

De acordo com a PF, no dia 3 de agosto, data na qual foram realizadas manifestações favoráveis ao ex-presidente em todo o Brasil, Bolsonaro enviou a apoiadores vídeos com divulgação dos eventos e sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Bolsonaro já estava proibido por Moraes de usar suas próprias redes sociais e de terceiros.

Ao analisar o caso, a PF disse que o compartilhamento das mensagens se assemelha às ações de "milícias digitais". 

"A título exemplificativo de demonstração do modus operandi equiparado às milícias digitais, a investigação detalhou o compartilhamento e a dinâmica de algumas das mensagens apresentadas na tabela anterior, referente as manifestações em Salvador/BA, em que as mensagens em questão foram compartilhadas ao menos 363 vezes pelo WhatsApp do ex-presidente", disse a PF.

Os investigadores concluíram que Bolsonaro burlou as determinações do Supremo.

"Diante da grande quantidade de arquivos, a investigação pontuou os principais conteúdos compartilhados no dia 03.08.2025 pelo investigado Jair Bolsonaro, com o objetivo de utilizar redes sociais de terceiros, para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça", completa o relatório.

Desde o dia 4 de agosto, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi determinada após o descumprimento da medida cautelar que impedia o ex-presidente de usar as redes sociais de terceiros.

No mês passado, Moraes determinou diversas medidas cautelares contra Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e restrição ao uso de redes sociais.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. 

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

PF: Lista de transmissão de Bolsonaro tinha policiais, pastores e militares

Sobe para cinco mortos e 36 feridos balanço do ataque com explosivos contra base aérea em Cali, na Colômbia (Prefeitura)

Mais norte-americanos solicitam status de refugiado no Canadá, mostram dados

Parlamentares da Califórnia aprovam dois projetos do plano de redistritamento democrata

COP30: na véspera da Conferência, 80% dos países ainda não apresentaram metas para 2035

'Foi um verdadeiro linchamento': torcedores da La U voltam ao Chile após caos na Argentina

Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

Ação do narcotráfico derruba helicóptero e mata 6 policiais na Colômbia

'Graças a Deus ainda temos eleições a cada 2 anos', diz Alexandre de Moraes

83% dos mortos em Gaza são civis, indicam dados israelenses

Ataque com explosivos deixa um morto e dez feridos em base aérea da cidade de Cali, Colômbia